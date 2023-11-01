الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة العالمية: ثلث مستشفيات غزة خارج الخدمة وإدخال الوقود ضرورة قصوى

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن ثلث مستشفيات غزة أصبحت خارج العمل وتوقفت تمامًا عن تقديم خدمات للمصابين بها بسبب نقص الوقود.

الوقود مسألة حياة أو موت

وأكدت أن دخول الوقود إلى قطاع غزة مع المساعدات ليس أمرًا ترفيهيا، إنما هو مسألة حياة أو موت، بالإضافة إلى حاجة الأطقم الطبية التابعة لها إلى ضمانات حتى تتمكن من أداء عملها داخل القطاع بسبب ما تقوم به القوات الإسرائيلية من قصف وتدمير للمستشفيات.

توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات 

وأشارت إلى أنه لابد من إدخال الوقود إلى القطاع دون أي قيود من جانب الاحتلال، لأن هذا الأمر يمثل تهديدًا حقيقيا على حياة المرضى في غزة وتوفير أكبر قدر من المستلزمات الطبية والأدوية لهذه المستشفيات.

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رفع حالة الاستعداد القصوى للمستشفيات المصرية

من جانب آخر، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، تزامنا مع استقبال المرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية. وأكد وزير الصحة أنه تم تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح.

استقبال ونقل مصابي قطاع غزة للمستشفيات المصرية

وكان  وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعدادًا لاستقبال المرضى من الأخوة الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بمركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تقديم أفضل رعاية صحية لهم

 وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع مع قيادات وزارة الصحة المعنيين تجهيزات المستشفيات والمنشآت الصحية  باختلاف تبعياتها ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، موجهًا برفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة  الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، فضلًا عن التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات.

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غزة الصحة العالمية مصر إسرائيل المصابين الوقود

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