الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى نيويورك بسبب الإبادة الجماعية في غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، استقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، كريج مخيبر، اليوم، احتجاجا علي تعامل هيئات أممية مع الوضع في غزة.

استقالة مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب غزة

وقال مدير مكتب المفوضية كريج مخيبر، اتقدم بإستقالتي في وقت يشهد فيه العالم إبادة جماعية وتعجز فيه المفوضية عن التحرك
 

وكانت أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، عن استعدادات مصرية فتح معبر رفح البري غدا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

 

فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

ولفتت المصادر، الي أن هناك استعدادات لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين اعتبارا من الغد بعد فتح معبر رفح.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل: أن جيش الاحتلال يحشد مزيدا من الدبابات شمال شرق غزة في حشد هو الأكبر منذ بدء الحرب.

انفجارات في تل أبيب

وهزت دفعات صاروخية أطلقت من غزة، منذ قليل تل أبيب وضواحيها الشمالية والجنوبية والشرقية.

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كتائب القسام تهاجم جيش الاحتلال في غزة 
 

ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن المقاومة باغتت قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا.
 

وقالت كتائب القسام، في البيان الصادر عنها اليوم: "مجاهدونا يباغتون قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويهاجمونها بقذائف "الياسين 101" والأسلحة الرشاشة تحت غطاء أسلحة القنص”.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
 

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الهجوم البري على غزة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مهاجمة دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية في حي الزيتون.

وأطلقت الدبابة الإسرائيلية قذيفة نحو السيارة مما أدى إلى تدميرها، وذلك في ظل الهجوم البري الذي يشنه جيش الاحتلال على غزة.
وأكدت تقارير إعلامية، أن الدبابة الإسرائيلية التي توغلت في قطاع غزة انسحبت بعد أن هاجمت السيارة المدنية، وذلك في ظل العدوان على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية  متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة أربي جي.

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