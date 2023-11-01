الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تلمح لقصف مستشفيات غزة بعد نقل الجرحى إلى مصر

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

لمح المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إلى قصف مستشفيات غزة بعد نقل الجرحى لتلقي العلاج في مصر.

إسرائيل تتأهب لقصف مستشفيات غزة

وتابع خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أن خروج الجرحى إلى مصر يمكن تل أبيب من القضاء على حماس وبنيتها التحتية المتواجدة أسفل مستشفيات القطاع، في تكرار لما زعمته دوائر إسرائيلية حول وجود أنفاق تستخدمها حماس أسفل مشافي القطاع.

ووصف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تدمير المدرعة الإسرائيلية في غزة حادث صعب وغير مسبوق وأخذ حياة الكثيرين.

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وقبل وقت سابق من اليوم ، ادعى  جيش الاحتلال اعتراض جسم طائر مشبوه فوق البحر الأحمر قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية.

ونشر على حسابه في "إكس" تويتر سابقا تغريدة قال فيها: "اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة، تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر، جنوب مدينة إيلات".

صافرات الإنذار تدوي في الاحتلال


كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، قد كتب في حسابه عبر منصة "إكس": "تم تفعيل صافرات الإنذار بعد تسلل طائرة معادية نحو إيلات".

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "متابعة للتقارير الأولية رصدت أنظمة الجيش هدفا جويا يقترب من إسرائيل، لم يشكل أي تهديد وأي خطر على المواطنين"، دون أن يؤكد أن هذه الحادثة متعلقة بـ"الطائرة" التي تم رصدها باتجاه إيلات.

ونقلت وكالة رويترز عن "راديو إسرائيل" قوله، إنه "تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، قرب إيلات"، فيما ذكرت القناة 13 الإخبارية أن "الطائرة أطلقها الحوثيون من اليمن عبر البحر الأحمر على ما يبدو".

وتوعد الحوثيون في اليمن، بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة، معلنين شنّ 3 عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار


والجمعة الماضية، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار نحو جنوب إسرائيل، التي اعترضت "أهدافا معادية".

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