الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير العدل الفلسطيني: نوثق جرائم الحرب ضد شعبنا لملاحقة إسرائيل أمام الجنائية الدولية

وزير العدل الفلسطيني،
وزير العدل الفلسطيني، فيتو

قال وزير العدل الفلسطيني محمد شلادة، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” إن السلطة الفلسطينية توثق جرائم الحرب التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بقطاع غزة، لملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري شامل بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وارتكابها جــرائم حــرب طبقا لاتفاقية جنيف وكذلك استخدامها أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

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إســرائيل تمارس جريمة

وأشار، إلى أن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وأن إســرائيل تمارس جريمة فصل عنصري ضد سكان قطاع غزة وهي جريمة ضد الإنسانية.

إلقاء أكثر من عشرة آلاف قذيفة 

وكان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قد اعترف بإلقاء أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، زاعما أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.

معركة غزة

وأضاف وزير دفاع الاحتلال: معركتنا في غزة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا، ونواصل إعادة تقييم إستراتيجيتنا أولا بأول، زاعما أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامها وزعم وزير دفاع جيش الاحتلال:"نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليها".

قتلى جيش الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي جديد لترتفع أعداد الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 16.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

 قوات الاحتلال في غزة

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في عملية مشتركة مع  كتائب القسام، استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

كذلك أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".

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غزة إسرائيل جرايم الحرب فلسطين المحكمة الجنائية الدولية زير دفاع جيش الاحتلال

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