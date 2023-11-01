صوتك مستقبلك انزل شارك، ندوة بكلية حقوق جامعة المنصورة

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم الأربعاء بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ومركز إعلام المنصورة التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "صوتك مستقبلك... انزل شارك"، وذلك لتعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية.

جانب من الندوة، فيتو



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور وليد الشناوى عميد الكلية، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

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جانب من اللقاء، فيتو



فيما جاءت الندوة في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات للتوعية بالمشاركة السياسيه وتحت شعار "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" بالتعاون مع مؤسسه القاده للعلوم الإدارية والتنمية.



وبحضور كل من الدكتور علاء التميمى وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد غيده أمين عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية والدكتورة بسمة أمين مدرس القانون العام بكلية الحقوق، الأستاذة نهلة دياب كبير أخصائي إعلام المنصورة بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور حسام الهلالى منسق عام مؤسسة القادة بالدقهلية والدكتورة منى العتريس والدكتورة سارة عطا الله والدكتورة مروة المغربى وهبة صلاح ورحمه شوقى أعضاء هيئة مكتب مؤسسة القادة بالدقهلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، إدارة اللقاء الدكتورة ميرت الجواهري المدرس المساعد بقسم القانون الدولى العام.



وبدأ اليوم بالسلام الوطني المصري، والذي أعقبه مباشرة قراءة عطرة لآيات من القرآن الكريم بصوت الطالب كريم اسماعيل.

وحاضر بالندوة كلًا من والدكتور محمد غيده أمين عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية والدكتورة بسمة أمين مدرس القانون العام بكلية الحقوق.

وتناول الحديث عن أهمية دور الشباب في المشاركة الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية وضرورة الذهاب لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات حق كفله الدستور والقانون والانتخابات هي السبيل الرئيسي لتداول السلطة والطريق السليم للديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة وأنه لا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات والفكر المتطرف التي تستهدف إفساد المناخ الديمقراطي الذي سلكته الدولة المصرية وأهمية الولاء والانتماء للوطن وضرورة المشاركة السياسية الإيجابية وتكاتف جميع أطياف الشعب في مواجهة الأعداء بالداخل والخارج والحث على أهمية مشاركة الشباب في الإستحقاقات الإنتخابية.



واختتم اللقاء بقصيدة شعرية للطالب هانى القاضى، ثم جرى فتح باب المناقشات للحضور.