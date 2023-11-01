الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

بمساحة 10 أفدنة، تفاصيل الموافقة على إنشاء جامعة تكنولوجية بتل المقدام بالدقهلية

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فيتو

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي"تمت الموافقة على إنشاء جامعة تكنولوجية بموقع مساحته 10 أفدنة بتل المقدام بمركز ميت غمر. 

وقال محافظ الدقهلية: لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي ستزور الموقع قريبا للمعاينة على الطبيعة لبيان مدى توافر الاشتراطات والضوابط المطلوبة لتنفيذ المشروع. 

وأكد "مختار" أن تنفيذ هذا المشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية لتغطية المحافظات. 

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وقال "مختار": ما يحدث على أرض الدقهلية من إقامة مشروعات قومية عملاقة وجامعات هو إنجاز عظيم لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية الحديثة. 

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ففي محافظة الدقهلية وبالتنسيق والتعاون مع الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن موافقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء جامعة تكنولوجية بموقع مساحتة 10 أفدنة بتل المقدام بمركز ميت غمر كمطلب لمحافظة الدقهلية.

 

والذي جاء بناء على المقترح والطلب المقدم من السادة أعضاء مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، وتضم الجامعة المزمع تنفيذها تخصصات تكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا المال والأعمال بالإضافة إلى تخصصات تكنولوجية متنوعة.. 

أوضح "مختار" أن هناك لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي ستزور الموقع قريبا للمعاينة على الطبيعة لبيان مدى توافر الاشتراطات والضوابط المطلوبة لتنفيذ المشروع.

 

وأضاف "مختار" أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية لتغطية المحافظات المصرية، وأكد "مختار" أن ما يحدث على أرض الدقهلية من إقامة مشروعات قومية عملاقة وجامعات هو إنجاز عظيم لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي على استجابته لمطلب المحافظة في هذا الشأن وقال: إن التعاون والتنسيق دائم بين أجهزة محافظة الدقهلية ونواب البرلمان وجميع الوزرات والهيئات المركزية بهدف تحقيق مطالب واحتياجات مواطني محافظة الدقهلية في جميع المجالات.

التعليم العالي والبحث العلمي إقامة مشروعات الجامعات التكنولوجية التنمية المحلية التكنولوجي الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظات الجمهورية وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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