الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

4 توصيات للمؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

خرج المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان: " تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" مدار يومي 29-30 أكتوبر 2023، بعدد من التوصيات، تم إعلانها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر والتي عقدت برئاسة حسام طنطاوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وحضور  أحمد الشوكي،وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، محمد مصطفي خبير الآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار.

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4 توصيات للمؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس

حيث أوصى المؤتمر بضرورة المضي قدمًا نحو تنفيذ المشروع البحثي لتأصيل علوم التراث البحري المصري بكلية الآثار جامعة عين شمس وبالتعاون مع الجهات المعنية، مع دعم مزيد من الدراسات والأبحاث الوثائقية بمختلف المصادر الأثرية لرصد أشكال وأسماء السفن عبر العصور، ودعم المراكز البحثية للمتخصصين فى علوم الآثار والملاحة والهندسة البحرية لإجراء مزيد من الاختبارات المعملية والتجريبية للوقوف على نتائج دقيقة لاحتساب اتزان وسرعة السفن على مر العصور.

كما أوصي المؤتمر بتنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر القادم للمواقع التى تخدم التراث البحري،والتركيز على توثيق وحصر أساليب بناء السفن فى العصر الحديث مع ربطها بالأساليب والتقاليد القديمة التي كانت متبعة فى هذا المجال، مع استمرارية عقد مؤتمر تأصيل التراث البحري المصري بشكل دوري بالتعاون مع الصالون البحري والجهات المختصة.

كذلك تمت التوصية بعقد ورش العمل التي تحاكي صناعة أدوات بناء السفن وبناء السفن لتسليط الضوء على التقنية التي اتبعها المصري القديم وما حققه بها من تطور وتعزيز فى العصور اللاحقة حتى العصر الحديث، وإلقاء الضوء على أهمية الدراسات التحليلية في مجال الآثار والتراث لاستخلاص المزيد من المعلومات والمصطلحات حول تراثنا البحري والاهتمام بعقد لقاءات علمية دورية لربط المتخصصين فى مجال علوم التراث البحري والوصول لمشاريع بحثية مشتركة تخدم كافة الأطراف.

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