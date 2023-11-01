الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط صيدلي ومساعده بحوزتهما أقراص وعبوات مخدرة بـ90 مليون جنيه

ضبط صيدلي ومساعده
ضبط صيدلي ومساعده بحوزتهما كميات من الأقراص، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط كميات من الأقراص والعبوات والأمبولات المخدرة بحوزة صيدلي ومساعد صيدلي بالدقهلية قدرت قيمتها المالية بحوالى 90 مليون جنيه. 

 

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 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (صيدلى، ومساعد صيدلى) بالإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ميت غمر، وبحوزتهما ( 44500 قرص لعقاقير مخدرة – 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر - 720 قرص مخدر لعقار الترامادول المخدر - سيارة). 

 

وبتفتيش مخزن خاص بالصيدلى أسفل الصيدلية ملكه ضُبط بداخله ( 668130 قرص لعقاقير مخدرة متنوعة - عدد 129640 أمبول لعقاقير مخدرة متنوعة - 71390 قرص لعقار الترامادول المخدر- عدد 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة – 86700 قرص مهرب ومجهول المصدر - مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (90,000,000 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الترامادول أمن الدقهلية النيابة العامة قطاع مكافحة المخدرات قسم شرطة ميت غمر

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