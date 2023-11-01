ضبط 17000 نسخة كتاب بدون تصريح داخل مطبعة بدار السلام
تمكن قطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17000 نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بدار السلام.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (17000 نسخة من الكتب "الروائية- الأدبية" بدون تصريح بالمخالفة للقانون).
وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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