ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في بورسعيد والبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص لحماية أنشطتهم الإجرامية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمختلف مديريات الأمن عن ضبط بمديرية أمن البحيرة

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا خيت)..وبحوزته (بندقية آلية- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الحشيش).



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مديرية أمن بورسعيد



ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المناخ.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية لمخدر الآيس).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.