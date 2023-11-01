الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة معدات من داخل شركة بالتجمع الأول

حبس، فيتو
حبس، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 أشخاص سرقوا معدات من داخل شركة بالتجمع الأول كما تم ضبط خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية بالجمالية.

البداية عندما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (عدد من الأدوات والمعدات) من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب “الفك”.

وأضافوا بقيامهم ببيعها لدى عميلهم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) أمكن ضبطه.. وبحوزته كمية من (المعدات والأدوات) من متحصلات السرقة، كما أقروا بإرتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

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كما تم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بأحد محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية وعرضها مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبمواجهتها اعترفت بسرقة المضبوطات من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بذات العقار محل سكن المتهمة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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التجمع الأول قسم شرطة التجمع الأول قسم شرطة بدر مشغولات ذهبية بالجمالية

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