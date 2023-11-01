تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل ونجله بالفيوم قبل ترويجهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة "لهما معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذين من ورشة بدائرة المركز مسرحًا لممارسة نشاطهما غير المشروع.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل الورشة، وعُثر بداخلها على (53 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون ومائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة – 155 كيلو جرام من مكونات التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية).



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وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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