الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

87 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة اليوم

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة اليوم نسبة 87 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7 % والعرب على 5.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 3.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 12 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.1%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1 % وسجل العرب 7.7 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.613,6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2.287,2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.273 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% عند مستوى 18818 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 22710 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01%  عند مستوى 7876 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% عند مستوى 3832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 5585 نقطة.

تداول منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات منتصف الأسبوع نحو 1.267 تريليون جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 18629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 22573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23%  عند مستوى 7797 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% عند مستوى 3795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94%  عند مستوى 5569 نقطة.

تداولات جلسة الاثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 18598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 22480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34%  عند مستوى 7776 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 3748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 5512 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذى حققته فى أبريل 2018، وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه،  الأحد الماضي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49%  عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66%  عند مستوى 7750 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 5517 نقطة.

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