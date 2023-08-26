بعد لجوئها للتحوط فى مواجهة التضخم، تعرف على أداء قطاعات البورصة ومستهدفاتها

أكدت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، إن أداء السوق إيجابي خلال الأسبوع مشيرة إلى أن هناك ارتفاعات أخرى في المؤشرات والمؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند ١٨٤٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ١٨٧٠٠ نقطة والدعم الرئيسي ١٧٩٠٠ نقطة، وأضافت فى تصريحاتها أن المؤشر السبيعيني لديه مقاومة عند ٣٧٨٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٣٩٠٠ نقطة والدعم الرئيسي ٣٥٨٠ نقطة، وتابعت: أنه مازالت الأسهم في مراحل تجميع قوي حيث أن التضخم يجعل أسعار الأسهم لا تعبر عن القيم الحقيقية لها.

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أبرز قطاع البورصة ومستهدفاتها

ومن أهم القطاعات قطاع البنوك حيث سهم البنك التجاري الدولي مقاومة عند ٥٣.٧٠ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٦ جنيها والدعم الرئيسي للسهم ٥٢ جنيها. وقطاع الموارد الأساسية حيث سهم سيدى كرير لديه مقاومة عند ٢٥.٨٨ جنبه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٢٧ جنيها والدعم الرئيسي للسهم ٢٤.٤٥ جنبه وسهم حديد عز لديه مقاومة عند ٤٩ جنيها واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٢ جنيها والدعم الرئيسي ٤٦.٥٦ جنبه، وقطاع الأغذية والمشروبات سهم فوديكو لديه مقاومة عند ٥٣ جنيها واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٥ جنيها والدعم الرئيسي للسهم ٥٠ جنيها وسهم جهينة صاعد لديه مقاومة عند ١٥.٨٠ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ١٦.٦٠جنيه والدعم ١٤.٧٠ جنبه وقطاع العقارات سهم طلعت مصطفى لديه مقاومة عند ١٠.٧٠ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ١١.٥٥ جنيه والدعم الرئيسي ٩.٨٨ جنيه وسهم مصر الجديدة لديه مقاومة عند ١٢.٦٩ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ١٣.٥٠ جنيه والدعم الرئيسي للسهم ١١.٥٠ جنيه.

وأشارت إلى أن جميع الأسهم في مراحل تجميع قوي وأسعار بالمقارنة بالتضخم في الصعود وفي الأسهم



تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات الأسبوع نحو 1.239 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 18207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 22090 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% عند مستوى 7623 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6%عند مستوى 3702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5455 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 7591 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 5413 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة.