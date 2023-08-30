28 قتيلًا و15 جريحًا في اشتباكات بين مسلحين من قبائل عربية وأكراد سوريين

نزيف الدم في سوريا لا يكاد يتوقف، فقد ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين مسلحين من قبائل عربية وأكراد سوريين، في شرق سوريا إلى 28 قتيلًا و15 جريحًا.

مهلة للمسلحين من أجل الاستسلام

وحسب ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، "سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على بلدة العزبة بشكل كامل في ريف دير الزور، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات مجلس دير الزور العسكري ومسلحين عشائريين، ومنحت قوات سوريا الديمقراطية مهلة للمسلحين من أجل الاستسلام والخروج من البلدة".

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وأوضح المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرًا له، "أنه نتج عن المعارك مقتل ثلاثة من المسلحين واعتقال 16 منهم بينما فر الآخرون خارج البلدة، وتشهد باقي المناطق التي شهدت اشتباكات خلال الساعات الماضية هدوءًا، بينما بدأت قوات سوريا الديمقراطية بحملة تمشيط في بلدة المعيزيلة في ريف دير الزور".

استهداف سيارتين لقوات سوريا الديمقراطية

وأضاف المرصد أن مسلحين ومجلس دير الزور العسكري استهدفوا سيارتين لقوات سوريا الديمقراطية، على أطراف بلدة ضمان في ريف دير الزور الشمالي.

#المرصد_السوري#قسد تسيطر على بلدة #العزبة بريف #دير_الزور بعد اشـ ـتـ ـبـ ـاكـ ـات عـ ـنـ ـيـ ـفـ ـة مع الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـحـ ـيـ ـن ومـ ـقـ ـتـ ـل 3 عناصر من الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـحـ ـيـ ـن خلال الاشـ ـتـ ـبـ ـاكـ ـاتhttps://t.co/f5IjOF87Fw — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) August 30, 2023

ووفق المرصد، يرتفع عدد قتلى الاشتباكات منذ بدايتها يوم الأحد الماضي، إلى 28 قتيلًا "ثلاثة مدنيين و19 مسلحًا عشائريًا، و6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 15 جريحًا، "8 من المسلحين العشائريين، وسبعة من قوات سوريا الديمقراطية".

اعتقال أحمد الخبيل

ونشبت الاشتباكات بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحمد الخبيل، المعروف باسم أبو خولة، وهو من القبائل، ويرأس المجلس العسكري لدير الزور في الحسكة.. وتم اعتقاله مع بعض أنصاره من القبائل العربية.

يشار إلى أن القوات الأمريكية انتشرت في سوريا عام 2015، بزعم مساعدة الأكراد السوريين وحلفائهم في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.

فرار سجناء داعش من سجن الثانوية الصناعية

وقبل أيام، أكدت مصادر سورية فرار عدد من السجناء من عناصر تنظيم داعش من سجن في مدينة الحسكة تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيرة إلى فرض حظر للتجوال لملاحقتهم.

ولفتت مصادر سورية إلى أن عددًا من السجناء فروا من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، مضيفة أن "قسد استنفرت بمحيط سجن الثانوية الصناعية بمدخل الحسكة الجنوبي بعد تنفيذ المحتجزين بالسجن عصيانًا وفرار عدد من إرهابيي داعش"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأغلقت "قسد" كل المداخل المؤدية إلى السجن، وفرضت حظرًا للتجول في عدد من أحياء الحسكة، وطالبت الأهالي عبر مكبرات الصوت الالتزام بمنازلهم حفاظًا على حياتهم.

البحث عن خلايا لداعش في الأحياء

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن "القوى الأمنية في محيط السجن نفذت انتشارًا واسعًا، بالتوازي مع عمليات بحث عن خلايا لداعش في الأحياء.

وأشار إلى وجود معلومات عن نية التنظيم عملية فرار تماثل العملية الكبرى التي جرت مطلع العام الفائت، وسط أنباء عن هروب أو تهريب عناصر من السجن.