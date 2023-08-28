الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

استنفار وحظر للتجوال، فرار عناصر لداعش من سجن في الحسكة (فيديو)

سجن بالحسكة، فيتو
سجن بالحسكة، فيتو

قوات سوريا الديمقراطية، أكدت مصادر سورية، أمس الأحد، فرار عدد من السجناء من عناصر تنظيم داعش من سجن في مدينة الحسكة تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيرة إلى فرض حظر للتجوال لملاحقتهم.

وأشارت مصادر سورية إلى أن عددًا من السجناء فروا من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، مضيفة أن "قسد استنفرت بمحيط سجن الثانوية الصناعية بمدخل الحسكة الجنوبي بعد تنفيذ المحتجزين بالسجن عصيانًا وفرار عدد من إرهابيي داعش"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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فرض حظر للتجول


وأغلقت "قسد" كل المداخل المؤدية إلى السجن، وفرضت حظرًا للتجول في عدد من أحياء الحسكة، وطالبت الأهالي عبر مكبرات الصوت الالتزام بمنازلهم حفاظًا على حياتهم.


وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "القوى الأمنية في محيط السجن نفذت انتشارًا واسعًا، بالتوازي مع عمليات بحث عن خلايا لداعش في الأحياء.

وأشار إلى وجود معلومات عن نية التنظيم عملية فرار تماثل العملية الكبرى التي جرت مطلع العام الفائت، وسط أنباء عن هروب أو تهريب عناصر من السجن.


وفي 26 من أبريل الماضي، رصد نشطاء سوريون تحليقًا مكثفًا لطائرتين حربيتين تابعتين للتحالف الدولي في أجواء مدينة الحسكة، تزامنًا مع انتشار كثيف لعناصر القوى الأمنية في حي غويران الذي يضم سجنًا لمعتقلي داعش.


وفي يناير الماضي، هاجم مسلحون من داعش سجنًا في مدينة الحسكة لمحاولة إخراج سجناء من التنظيم، ما أدى لمقتل العشرات من عناصره داخل وخارج السجن، في اشتباكات استمرت لعدة أيام.

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قوات سوريا الديمقراطية عناصر تنظيم داعش فرض حظر للتجوال سجن الثانوية الصناعية مدينة الحسكة

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