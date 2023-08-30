متخصصة بالشأن الأفريقي: أحداث الجابون تكرار لانقلاب النيجر

انقلاب الجابون، قالت الدكتورة هبة البشبيشى،استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان انقلاب الجابون هو سيناريو مكرر لانقلاب النيجر من خلال قيام قائد الحرس الجمهورى بالانقلاب على الرئيس الشرعى على بونجو والغاء الانتخابات الى جانب الاعلان عن حل الموسسات الحكومية بهدف ضمان الولاء لة.

انقلابات جديدة قادمة

انقلاب الجابون، واكد فى تصريح لفيتو ان تكرار مشهد الانقلابات فى غرب ووسط افريقيا سيناريو يتكرر وسيتكرر وهناك دول اخرى سوف تشهد انقلابات فى المرحلة القادمة نتيجة عدم وجود سلطة لها القدرة على ضبط الامور وبالتالى العديد من الدول منتظر حدوث حروب اهلية بها مثلما حدث فى السيناريو السودانى من انشقاق قوات الدعم السريع على الجيش السودانى.

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افريقيا ساحة لصراع الدول الكبرى

انقلاب الجابون، وتابع ان الساحة الافريقية تحولت الى ساحة للصراع بين الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا وبالتالى لابد من تحرك من دول الايكواس للتصدى لظاهرة الانقلابات خاصة وان الجابون من الدول التى كانت ترفض انقلاب النيجر وتطالب بعودة الرئيس محمد بازوم.

وأعلنت عائلة رئيس الجابون أن مصير علي بونجو غير معلوم، وذلك بعد الانقلاب العسكري في العاصمة ليبرفيل.



الاستيلاء على السلطة فى الجابون

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة بعد ما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"، إنه "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".

وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة".

إلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم فى الجابون

وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقال مراسل لرويترز إن دوي إطلاق نار سمع في العاصمة ليبرفيل بعد ظهور الضباط على التلفزيون.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وكانت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات قد أعلنت إعادة انتخاب علي بونجو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27 في المئة من الأصوات.

فرض حظر تجول فى الجابون

وتفوق بونجو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77 في المائة فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات، على ما أوضح رئيس المركز الغابوني للانتخابات ستيفان بوندا عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65 في المئة، بحسب وكالة "فرانس برس".