روسيا تكشف آخر التطورات في الجابون بعد الاستيلاء العسكري على السلطة

قالت السفارة الروسية في الجابون، اليوم الأربعاء، إن الوضع في عاصمة الجابون ليبرفيل هادئ حتى الآن، ولا يوجد تهديد للسفارة.

استيلاء الجيش على السلطة فى الجابون

وأضافت السفارة في بيان لها وفقا لوكالة تاس الروسية: "حتى الآن كل شيء هادئ هنا، والسفارة آمنة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الجابوني أنه استولى على السلطة في البلاد وحل جميع هيئات الدولة وأنشأ لجنة انتقال واستعادة المؤسسات.

فوز علي بونجو أونديمبا في الانتخابات الرئاسية

وجاء بيان الجيش بعد ساعات من إعلان لجنة الانتخابات رسميا فوز علي بونجو أونديمبا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 26 أغسطس، حيث أدلى 64.27% من الناخبين بأصواتهم لصالحه، وأعيد انتخابه لولاية ثالثة.

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مكان رئيس الجابون

وحتي الآن لم يتم إصدار أي بيان رسمي من قبل السلطات في الجابون، ولم يتم التعرف على مكان الرئيس.