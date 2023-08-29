محافظة القاهرة: موقف متعدد الطوابق بـ"العاشر الجديد"

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن نقل موقف السلام" العاشر الجديد" نقل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

نقل موقف السلام

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر إنشاء موقف متعدد الطوابق ليسع أكبر عدد ممكن من السيارات، لافتا إلى أن الموقف يخدم محافظات كثيرة، موضحا أن الموقف الجديد سيتكون من طابقين.



وأشار إلى أنه تم نقل الموقف بشكل مؤقت إلى شارع مصنع الخميرة بحى السلام لحين الانتهاء من التطوير.

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على جانب آخر كانت قد وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة، بضرورة تكثيف حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، ووقف الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء، بهدف التصدي بكل حزم وحسم، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة القانون والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال منع البناء المخالف والتتبع والرصد الدائم له وضرورة الإزالة في المهد، والتحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



إزالة مخالفات البناء فى المقطم

وفي هذا الإطار واصلت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمالها الخاصة بمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات، قامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 9286 بالحى الثامن بالهضبة الوسطى لمخالفة بناء الدور الخامس فوق الأرضى وأيضا صب أعمدة الدور السادس فوق الأرضى دون ترخيص مع تجاوز قيود الارتفاع القانونية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة لتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 6497 بالحى الخامس بالهضبة الوسطى حيث تم إزالة مخالفة بناء أمام القطعة وتنفيذ إزالة الدور الخامس فى بلوك 8 مدخل 1مساكن القاهرة محور المستشار عبد المجيد محمود.

وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.