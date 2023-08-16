نائب محافظ الجيزة يشدد علي رفع كفاءة الحملة الميكانيكية ببرطس(صور)

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل ومنطقة المترية بمركز أوسيم، ووجه نائب المحافظ بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية



ومن ناحية أخري تفقد نائب المحافظ الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية برطس لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات ومدي كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الأستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات وجه النائب برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والأهتمام بنظافتها رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم والمهندس هاني يسري أحمد مدير عام شبكات الصرف الصحي ببشتيل والوراق بشركة مياه الجيزة ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفده للأعمال

ياتي ذلك أطار تكليفات االلواء أحمد راشد محافظ الجيزة



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محافظ الجيزة يؤكد على تخفيض الإنارة وترشيد الاستهلاك







ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية مشددًا على متابعة المحلات والمطاعم والكافيهات، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك.



محافظ الجيزة يؤكد على تخفيض الإنارة وترشيد الاستهلاك







كما وجه محافظ الجيزة، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.



ورافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية.