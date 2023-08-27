الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بالعياط

نائب محافظ الجيزة،فيتو
نائب محافظ الجيزة،فيتو

تفقد اليوم الأحد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية  للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤  وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

رفع الإشغالات ووضع خطة العمل المناسبة

حيث عاين النائب شوارع الصفتي وسعد زغلول وشلتوت مشددا برفع الإشغالات ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل مدينة العياط.

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 مشروع الصرف الصحي بمدينة العياط

كما تفقد نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بمدينة العياط حيث تابع النائب نسب تنفيذ أعمال تغويص بيارات الصرف الصحي بشارع الجمهورية ووجه نائب المحافظ بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.

 

مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط

ثم استكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط كما وجه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية بمدينة العياط محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط والمهندس هلال عطية رئيس قطاع شبكات جنوب بشركة كهرباء جنوب القاهرة  والمهندس أنور معوض مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين ومسؤلي مديرية الأسكان بالمحافظة والطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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