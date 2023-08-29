الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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منوعات

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

الزواج في الصين،
الزواج في الصين، فيتو

على الرغم من العدد السكاني الضخم في الصين، إلا أن مدينة في شرق البلاد تقدم "مكافأة" قيمتها ألف يوان أي ما يعادل 137 دولارا تقريبًا لكل زوجين، إذا كان عمر العروس 25 عامًا أو أقل، في أحدث خطوة لتشجيع الشباب على الزواج وسط مخاوف من انخفاض معدل المواليد.
 


مكافآت مالية من الصين للمقبلين على الزواج

وجاء في إعلان مدينة تشانغشان الذي تم نشره على موقعها الرسمي "ويتشات" الأسبوع الماضي أن المكافأة تهدف إلى تشجيع "الزواج والإنجاب في سن ملائم" لمن يتزوجون لأول مرة. 

كما تشمل أيضًا حزم دعم لرعاية الطفل والخصوبة والتعليم للزوجين الذين لديهما أطفال.

وفي ظل القلق بخصوص أول انخفاض لعدد السكان في الصين منذ 60 عامًا وارتفاع معدل الشيخوخة، تسعى السلطات على نحو عاجل إلى اتخاذ إجراءات لزيادة معدل المواليد بما في ذلك تقديم حوافز مالية وتحسين منشآت رعاية الأطفال.

والسن الأدنى القانوني للزواج في الصين هو 22 عاما للذكور و20 للإناث، لكن عدد المقبلين على الزواج يتراجع وهو ما أدى إلى انخفاض معدل المواليد في ظل السياسات التي تزيد من صعوبة الإنجاب خارج إطار الزواج.

وبلغت معدلات الزواج مستويات متدنية على نحو قياسي في 2022 عند 6.8 مليون، وهو أدنى مستوى منذ 1986 وفقا لبيانات حكومية نُشرت في يونيو. وانخفض عدد الزيجات العام الماضي 800 ألف عن ٢٠٢١.
 

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الصين عمر العروس معدل المواليد الزواج يوان

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