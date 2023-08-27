بعد رفع منحة الزواج، تعرف على منح نقابة المهندسين وقيمتها

قرر مجلس نقابة المهندسين مضاعفة منحة المجندين المقيدين بالنقابة، ورفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي لتصبح 5000 جنيه، وتفويض هيئة المكتب لدراسة موقف قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مقر للنقابة الفرعية بالأقصر، واتخاذ إجراءات السير في تسجيل الأرض.

إعانات نقابة المهندسين

وفي التقرير التالي نستعرض الإعانات المقدمة من نقابة المهندسين وقيمتها والأوراق المطلوبة للحصول عليها:

- إعانة المجندين

تصرف إعانة المجندين للمهندسين شهريا في فترة التجنيد لمدة سنة على أن يتقدم المهندس بتقديم طلب يسحب من إدارة المعاشات، وبعد إحضار المستندات الآتية:-

إثبات تجنيد من السجلات العسكرية

صورة الكارنية العسكري

صورة كارنية النقابة

صورة إثبات الشخصية

بيان بالحالة الاجتماعية (أعزب – متزوج – متزوج ويعول)

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وقيمة الإعانة كالآتي:-

الأعزب 50 جنيها

المتزوج 75 جنيها

متزوج ويعول 100 جنيه



- طلب سلفة

للمهندس أو للأسرة أن يقدم طلب لصرف سلفة بضمان المعاش في حدود معاش شهرين وبحد أقصى 700 طبقا للقانون وذلك بعد عرض الطلب على السيد الأمين العام والسيد أمين الصندوق يتم تقسيط القرض بالخصم من المعاش على مدار عام.



- إعانة زواج

تستحق ابنة المهندس المتوفى بشرط عدم اشتغالها بالحكومة أو القطاع العام أو أي جهة آخري وتصرف مرة واحدة وقدرها 5000 ألف جنيه.

ويقدم طلب من الابنة أو الأم مرفق به صورة عقد الزواج وصورة البطاقة الشخصية وشهادة إدارية تفيد عدم اشتغالها ويشترط تقديم طلب إعانة الزواج خلال سنة من تاريخ الزواج طبقا لقرار المجلس الأعلى للنقابة وأن تكون ضمن المستحقين للمعاش.

وفي حالة طلاق الابنة بعد ذلك في خلال خمس سنوات من تاريخ زواجها يعاد صرف المعاش لها بعد تقديم طلب ويصرف اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب وبعد موافقة لجنة المعاشات.

- الإعانات المرضية

يقدم طلب من العضو المهندس لصرف إعانة مرضية مرفق بالطلب جميع المستندات الأصلية التي توضح العلاج مع إرفاق تقرير طبي يفيد نوع العلاج أو العملية التي أجريت له.

ويشترط أن يكون مسددا للاشتراكات قبل بدء العلاج علي ان تكون فواتير الادوية مختومة بختم البطاقة الضريبية والسجل التجاري، وفي حالة مساهمة جهة العمل في مصاريف العلاج آو العملية يلزم تقديم خطاب من جهة العمل تفيد ذلك وسيتم صرف الإعانة بالنسبة المطلوبة.

أما إذا كان العضو مشترك في مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم فلا يتم صرف سوى نصف الأدوية حيث إن العضو المشترك يستفيد من العلاج في المشروع. وتكون القيمة التي يستحقها المهندس هي نصف ثمن الأدوية بحد أقصى 1500 ألف وخمسمائة جنيها في السنة الواحدة

- مصاريف الجنازة

وقدرها 1500، على أن يكون المهندس مقيدا بالنقابة ويقدم طلب من الأرملة أو الأرامل موضح به الاسم والعنوان واسم المهندس ورقم قيده والشعبة المقيد بها وفي حالة عدم وجود أرملة يقدم الطلب من الوالدين.

- صورة بطاقة المتوفي الرقم القومي

- صورة بطاقة الأرملة او الأرمل او الوالدين

- يسقط الحق في المطالبة بمصاريف الجنازة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الوفاة

- يمكن صرف مصاريف الجنازة من النقابة الفرعية التي حدث فيها الوفاة ثم يتم إخطار النقابة العامة فيما بعد

- معاش عجز صحي

- يقدم العضو طلب مستوفي الدمغة الهندسية لإدارة المعاشات لتحويله إلى القومسيون الطبي العام.

- سداد اشتراكات النقابة حتى السنة التي يطلب العضو فيها صرف معاش.

- صورة البطاقة الرقم القومي + عدد 2 صورة شخصية.

- ما يفيد إنهاء خدمته من عمله بسبب العجز إذا كان يعمل في الحكومة أو القطاعين العام والخاص.

- يتم تحويل العضو بخطاب إلى القومسيون الطبي العام المختص في محافظته وبعد ورود التقرير الطبي من القومسيون الذي يفيد عدم

قدرته علي مزاولة العمل كمهندس يتم العرض علي لجنة المعاشات لمنحه معاش عجز صحي وقيمته 350 جنيها.

اذا كانت توصيه القومسيون الطبي تفيد عرضه بعد مده معينه فيعرض مرة أخرى علو القومسيون حسب المدة التي حددها القمسيون.

أما إذا جاء في تقرير القومسيون أن عنده عجزا دائما مدى الحياة فيصرف المعاش مدى الحياة.

- يتم استمرار سداد اشتراكات النقابة حتى بلوغ سن الستين.

- ويصرف المعاش اعتبار من الشهر التالي لتقديم الطلب.

طلب معاش تقاعد سن الستين

- يتقدم العضو بطلب عاديا موضحا به اسمه وسكنه ورقم عضويته ورقم الحساب الجاري الذي يمكن تحويل المعاش عليه مع ذكر اسم البنك والفرع وهذا اختياري.

- صورة البطاقة الرقم القومي.

- بيان بسداد اشتراك النقابة حتى سن التقاعد ويحصل عليه من الشعبة المقيد بها.

- يقدم صورة من قرار إنهاء الخدمة بالحكومة أو القطاع العام إذا كان يعمل بهما.

- خطاب من جهة العمل يفيد موقف العمل بالخارج سواء عن طريق الإعارة أو إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج من سنة 1980 حتى بلوغ سن الستين.

- في حالة سفر العضو للعمل بالخارج عليه ان يسدد للنقابة اشتراك إضافي قدره ستون جنيها عن السنة الواحدة طبقا للقانون 204 لسنة 1980.

وفي حالة عمل المهندس كمهندس حر يقدم جوازات السفر من عام 80 حتي بلوغ سن الستين أو شهادة تحركات من مصلحة الجوازات من سنة 80 حتى بلوغ سن الستين.

ويستحق المهندس المعاش بشرط أن يكون مضى علي تخرجه أكثر من خمسة عشرة عاما وألا تقل مدة قيده عن عشر سنوات.

يصرف المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب وليس اعتبارا من بلوغ الستين فإذا تأخر العضو عن تقديم الطلب لا تحسب له المدة السابقة علي تقديم الطلب. فنرجو من السادة المهندسين الأخذ في الاعتبار بتجهيز كل الأوراق في خلال الشهر الذي يتم فيه المهندس سن الستين حتى لا يضيع عليه أي مبالغ مستحقة.

أيضا يصرف المعاش عند بلوغ سن الستين حتى ولو كان العضو يعمل بأي جهة حكومية أو غيرها وحتى لو كان وزيرا ما دام ينطبق عليه شروط صرف المعاش.

يتم تقديم استمارة الوجود على قيد الحياة كل اربع سنوات واذا تأخر عن تقديم هذه الاستمارة يتم إيقاف المعاش.

النموذج

صرف المعاش بالنسبة لاسرة العضو المتوفى

- يقدم طلب من المستحقين للمعاش (الأرملة أو الأرامل أو الأولاد أو الوالدين على أن يثبت أنه كان العائد الوحيد لهما موضحا بالطلب الاسم والعنوان وعلاقته بالمهندس المتوفى وعليه طابع دمعة هندسية.

- يرفق مع الطلب بيان بموقف سداد الاشتراكات إذا كان العضو المتوفي قبل سن الستين ويتم ذلك باستخراجه من الشعبة المقيد بها بالنقابة.

- استمارة حصر العائلة (تستلم من النقابة) متضمنة بيانات عن مستحقي المعاش ويعتمد من اثنين مهندسين نقابيين أو اثنين من موظفين من جهه حكومية وتختم بختم الحكومة.

- التوقيع على إقرار بإخطار النقابة بأيه تغيرات تحدث في الحالة الاجتماعية مثل زواج الأنجال أو وفاة احد المستحقين أو تخرج الأبناء واشتغالهم.

- تقدم الاسرة اعلام شرعي لبيان الورثة الشرعيين وكذا قرار وصاية في حالة وجود قصر ويرفق صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- توضيح رقم الحساب الجاري في الطلب المقدم ويمكن إرفاق موافقة البنك على التحويل وهذا اختياري.

- شهادة تفيد قيد الأبناء في مراحل التعليم المختلفة إذا وجد ذلك.

- المعاش يتم صرفة للأسرة شهريا عن طريق البنك المحول عليه المعاش.

- يحتسب المعاش من أول الشهر التالي لتقديم الطلب وإذا أهملت الأسرة تقديم الطلب في حينه فلا تحتسب المدة السابقة علي تقديم الطلب.

- تقدم استمارة سنوية تفيد وجود الأرملة أو المستحقين للمعاش على قيد الحياة مع إيضاح التغيرات الاجتماعية خلال العام لاستمرار صرف المعاش أو تعديله.

المستحقات المالية للضباط المهندسين من القوات المسلحة حال وفاتهم

أولًا: (الإدارة التابع لها الضابط المهندس)

- فرع المشروعات التعاونية: المشروع التعاونى للوفاة (للمشترك فقط ويصرف للزوجة شخصيًا أو للموصى له بالإقرار) والمبلغ المنصرف طبقًا لكل إدارة.

الأوراق المطلوبة من المستفيد:

- صورة شهادة الوفاة.

- صورة تحقيق الشخصية العسكرى للضابط المتوفى.

- صورة بطاقة المستفيد حسب الإقرار.

- صورة إعلام الوراثة + إقرار الوصاية ( فى حالة عدم تحرير إقرار )

- فرع شئون ضباط الإدارة التابع لها الضابط المهندس: ( إدارة المهندسين - إدارة الأشغال - إدارة المساحة - إدارة المياه - إدارة المركبات - إدارة التسليح.. إلخ )

ويتم تسليم الزوجة شخصيًا أو المستفيد خطاب موجه إلى إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.

ثانيًا: إدارة شئون ضباط القوات المسلحة

ويتم تسليم الزوجة شخصيًا أو المستفيد خطاب موجه إلى إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

الأوراق المطلوبة من المستفيدين:

- أصل خطاب شئون ضباط المدرعات أو أى سلاح آخر موجه لإدارة شئون ضباط القوات المسلحة.

- صورة شهادة الوفاة.

- أصل + صورة تحقيق الشخصية العسكرية للضابط المتوفى ويتم سحبهم من الأسرة.

- البطاقة العلاجية للأسرة والوالدين لختمها بخاتم المتوفى.

- صورة قسيمة الزواج + صورة بطاقة الزوجة.

- شهادة إدارية مختومة من أى جهة حكومية تفيد بأن الزوجة ما زالت بعصمة زوجها حتى تاريخ وفاته وأنها الزوجة الوحيدة وأنها قامت بدفع مصروفات الجنازة.

ثالثًا: إدارة الشئون المعنوية

ويتم تسليم الزوجة مبلغ 1000 جنيه بتقديم أصل خطاب إدارة شئون ضباط القوات المسلحة الموجه للشئون المعنوية + صورة بطاقة الزوجة.

رابعًا: إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة

ما يتم صرفه:

- صرف عدد خمسة أشهر من آخر مرتب للضابط المتوفى يصرف للزوجة شخصيًا مطروحًا منه قيمة الشهر المنصرف للمتوفى.

- إعطاء عدد 3 شيك بالمعاش بالقيمة الجديدة.

- إيقاف تحصيل أقساط ( الشقة / العربية ) المؤمن عليهم.

- خطاب إلى صندوق التأمين الخاص بالقوات المسلحة.

الأوراق المطلوبة:

- يتم سحب نموذج بموجب صورة شهادة الوفاة.

- صورة قسيمة الزواج + الأصل للإطلاع.

- إحضار خطاب موافقة بنكية بقبول البنك تحويل المعاش.

- صورة إعلام الوراثة + الأصل للإطلاع.

- صورة شهادات الميلاد للأولاد.

خامسًا: صندوق التأمين الخاص

بالخطاب الموجه من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة يتم صرف عشرة آلاف جنيه طبقًا لإعلام الوراثة.

سادسًا: النقابة المشترك بها الضابط ( نقابة المهندسين )

على الأسرة الحضور إلى لجنة المعاشات لصرف مصاريف الجنازة وباقى المستحقات.

سابعًا: على الأسرة الاتصال بمندوب السلاح لإخطاره بحالة الوفاة.