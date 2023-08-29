الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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اقتصاد

الغرف التجارية تعدد مزايا قرارات السيسي بدعم المشروعات الصناعية المستهدفة

الصناعة المصرية،
الصناعة المصرية، فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات إلى مجلس الوزراء، بشأن منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وذلك وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

حزمة حوافز للمشروعات الصناعية تشمل 4 قرارات رئاسية للحكومة 

وشملت حزمة الحوافز الرئاسية للمشروعات الصناعية 4 قرارات، على رأسها الإعفاء من أنواع الضرائب كافة حتى 5 سنوات، عدا ضريبة القيمة المضافة،  للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.

وأما القرار الثاني، فشمل إمكانية مد الإعفاء لـ 5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وذلك وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيتو

 إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%

وفيما يخص القراراين الرئاسيين الأخيرين ضمن حزمة الحوافز فشملا؛ إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، إضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وبعد أن استعرضنا حزمة الحوافز الرئاسية للمشروعات الصناعية التي شملت 4 قرارات رئاسية، أثر هذه القرارات على القطاع التجاري والصناعي؟

القيادة السياسية على علم تام بمشاكل الصناع والمستثمرين وتعمل على إيجاد الحلول

يقول الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد للجميع أن القيادة السياسية على علم تام بمشاكل الصناع والمستثمرين، وأن الرئيس يعمل علي ايجاد الحلول لها وإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.

إصدار السيسي لهذه القرارات بنفسه يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ 

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات بنفسه يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ، موضحًا أن هذه القرارات تأتي استكمالا لخطوات مشابهة سابقة منها إصدار قرار إنشاء المجلس الاعلي للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية شخصيًا، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات سيتم تنفيذها بجدية وسرعة.

إصدار القرارات يساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر

وأشاد «الفيومي» بإصدار قرار منح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات؛ وهو ما يؤكد أن الرئيس يعلم جيدا ما يعانيه القطاع الخاص من أزمات، بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة، التي أثرت بشكل كبير ومباشر علي الاقتصاد المصري، وعمليات التنمية الشاملة التي تبنتها الحكومة وتعمل علي تنفيذها بكل جدية، كما أنه يؤكد على أن الدولة تقف إلى جوار القطاع الاستثماري للتغلب علي التحديات التي يواجهها.

الدكتور محمد عطية الفيومي، فيتو

دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع على العمل والإنتاج

وأوضح الدكتور عطية الفيومي،  أن تلك تنفيذ هذه القرارات من شأنها الإسهام في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء، فضلًا عن دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع علي العمل والإنتاج، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

 مجتمع الأعمال يستشعر بقوة حجم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الصناعي 

ومن جانبه، ثمن المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، توجيهات الرئيسي السيسي، والقرارات الرئاسية لدعم المشروعات الصناعية، قائلًا إن مجتمع الأعمال يستشعر بقوة حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة، للنهوض بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية.

تخفيف القيود البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بالإجراءات المتوالية التي يتم استصدارها لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف القيود البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

المهندس أسامة الشاهد ، فيتو

حزمة إضافية من الإعفاءات الضريبية تمتد إلى خمسة أعوام للصناعات

وأضاف «الشاهد» أن توجيهات الرئيس بتقديم حزمة إضافية من الإعفاءات الضريبية تمتد إلى 5 أعوام للصناعات، يعمل على تحقيق قيمة مضافة وتعمل على تعميق الصناعة الوطنية هي خطوة قوية لتشجيع الاستثمار في تلك الصناعات، التي سيتم إصدار قائمة بشأنها من مجلس الوزراء.

مد الإعفاءات لخمس سنوات إضافية لمجموعة من الصناعات

وأكد أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس يمكن مد الإعفاءات لـ 5 سنوات إضافية لمجموعة من الصناعات وفقا لحجم الاستثمار الخارجي وسيتم أيضا إعلان عن هذه الضوابط من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستكون محفزًا لجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدف توطينها داخل مصر.

أهمية ربط الحوافز بتحقق قدر من الإنجاز في تنفيذ المشروعات

وشدد «الشاهد» على أهمية ربط الحوافز بتحقق قدر من الإنجاز في تنفيذ تلك المشروعات، حيث تضمنت الحوافز أيضا إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50٪ من قيمة الأرض حال تنفيذ المشروع في نصف المدة الزمنية المحددة، أنها نقطة جوهرية ومهمة لضمان جدية المستثمر وسرعة التنفيذ وإدخال المشروع حيز التشغيل.

التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات

أشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بقرار التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وذلك بهدف سرعة إنهاء الموافقات كافة في أقرب وقت وضمان تشغيل المشروع في أسرع وقت.

عماد قناوي، فيتو

قرارات الرئيس السيسي تهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية

وفي نفس السياق، أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الرئيس السيسي بمنح المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه القرارات يعمل على تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

 الاعفاءات الضريبية تخفف الأعباء المالية على المصانع وتخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي

 وأضاف «قناوي»  أنها تساهم خفض تكاليف الإنتاج علي الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية مما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي يستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية علي المصانع وتخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي.

وطالب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسليط الضوء علي مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا علي ضرورة سرعة تطبيق وتنفيذ هذه القرارات حتي يتحقق الهدف المرجو منها، ونجني ثمارها علي أرض الواقع في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم؛ الذي أثر بشكل مباشر وكبير علي الاقتصاد المصري.

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الإعفاء من كل أنواع الضرائب حتى 5 سنوات.. والتوسع في منح الرخصة الذهبية.. أبرز حوافز تشجيع المشروعات الصناعية

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