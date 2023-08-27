أخبار مصر اليوم، حزمة حوافز للمشروعات الصناعية.. قرارات جديدة لوزير التعليم قبل العام الدراسي الجديد.. 45 ألف عامل من ذوي الهمم مطلوبون للتعيين

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

لطلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، موعد تقديم أوراقهم بالكليات للعام الدراسي الجديد

أكد مصدر بوزارة التعليم العالي أنه يمكن لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 تقديم أوراقهم بالجامعات والمعاهد بعد نتيجة تقليل الاغتراب، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري.



وأشار المصدر إلى أن بطاقة الترشيح النهائية هي الصفحة التي يظهر بها اسم الكلية أو المعهد المقبول به الطالب ويفضل تصويرها عدة نسخ لأن الطالب سيحتاجها في تقديم الكليات والمعاهد كما أنها تعد بمثابة بديل لكارنيه الطالب للدخول من بوابة الجامعة.

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البحوث الزراعية تكشف حقيقة خطورة النقاط السوداء الموجودة علي ثمرة الموز

الموز، كشف الدكتور خالد عياد أستاذ مركز البحوث الزراعية، حقيقة خطورة النقاط السوداء على ثمرة الموز وعلاقتها بالإسراع بالشيخوخة ومشكلات صحية أخرى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"ما يتردد عن تسبب النقاط السوداء الموجودة علي ثمرة الموز بالإسراع بالشيخوخة وأضرار صحية أخرى مجرد كلام فارغ لأشخاص لا يفهمون في الزراعة".

حزمة حوافز للمشروعات الصناعية، 4 قرارات رئاسية للحكومة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

بعد رفع منحة الزواج، تعرف على منح نقابة المهندسين وقيمتها

قرر مجلس نقابة المهندسين مضاعفة منحة المجندين المقيدين بالنقابة، ورفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي لتصبح 5000 جنيه، وتفويض هيئة المكتب لدراسة موقف قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مقر للنقابة الفرعية بالأقصر، واتخاذ إجراءات السير في تسجيل الأرض.

وزير العمل يكشف عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية

قال وزير العمل حسن شحاتة إنه حريص على التواصل واللقاء الأسبوعي مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهاته بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن ذلك تمًاشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب، وليستعرض معهم خطة الوزارة في عدد من الملفات، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص





تنسيق الجامعات 2023، آخر موعد للتقديم في باب تقليل الاغتراب والتحويلات

يواصل موقع تنسيق الجامعات، استقبال طلبات طلاب المرحلتين الأولى والثانية للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%).

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر إعلان نتيجة باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023، منتصف الأسبوع الجاري.

تخفيفا عن أولياء الأمور، قرارات جديدة لوزير التعليم قبل العام الدراسي الجديد

استكمالا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور لتحقيق أعلى استفادة تعليمية ممكنة للطلاب، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مجموعة من المعلمين المتميزين بمختلف المواد الدراسية للمرحلة الثانوية والمعتمدين داخل المنظومة التعليمية، وذلك بهدف تفعيل القنوات التعليمية والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة وتحقيق التناغم بين مختلف الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة بشكل فعال.





بشرى سارة، 45 ألف عامل من ذوي الهمم مطلوبون للتعيين

كشف وزير العمل حسن شحاتة عن عملية حصر مديريات العمل تعيين ذوي الهمم داخل المنشآت في شركات القطاع الخاص، وذلك خلال الـ 7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023.

وقال وزير العمل إن المديريات بالمحافظات قامت بحصر 16 ألفًا و780 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفًا و406 عاملين، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية.



