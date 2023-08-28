أمين صندوق اتحاد الغرف: الإعفاءات الضريبية تساهم في حل مشكلات المستثمرين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية؛ يؤكد للجميع أن القيادة السياسية على علم تام بمشاكل الصناع والمستثمرين وأنه يعمل علي ايجاد الحلول لها وإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.

إصدار السيسي لهذه القرارات بنفسه يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ

وأضاف الفيومي، أن إصدار الرئيس لهذه القرارات بنفسه يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ وهي تأتي استكمالا لخطوات مشابهة سابقة ومنها أصدار قرار إنشاء المجلس الاعلي للاستثمار تحت رئاسته هو شخصيا، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات سيتم تنفيذها بجدية وسرعة.

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إصدار قرارات الإعفاءات الضريبية يساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر

وقال الفيومي، إن إصدار قرارات الإعفاءات الضريبية، ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء.

إشادة بقرار منح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات

وأشاد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الخاصة بمنح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات؛ وهو ما يؤكد أن الرئيس يعلم جيدا ما يعانيه القطاع الخاص من أزمات، بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل كبير ومباشر علي الاقتصاد المصري وعمليات التنمية الشاملة التي تبنتها الحكومة وتعمل علي تنفيذها بكل جدية، كما أنه يؤكد على أن الدولة تقف إلى جوار القطاع الاستثماري للتغلب علي التحديات التي يواجهها.

دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع على العمل والإنتاج

وأشار الدكتور عطية الفيومي، إلى أن تلك القرارات من شأنها الإسهام في دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع علي العمل والإنتاج، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات ووجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز الهامة والمؤثرة، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وجاءت هذه القرارات:-

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 %، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.