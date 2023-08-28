الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أمين صندوق اتحاد الغرف: الإعفاءات الضريبية تساهم في حل مشكلات المستثمرين

د. محمد عطية الفيومي،
د. محمد عطية الفيومي، فيتو

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية؛ يؤكد للجميع أن القيادة السياسية على علم تام بمشاكل الصناع والمستثمرين وأنه يعمل علي ايجاد الحلول لها وإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.

إصدار السيسي  لهذه القرارات بنفسه يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ 

وأضاف الفيومي، أن إصدار الرئيس لهذه القرارات بنفسه يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ وهي تأتي استكمالا لخطوات مشابهة سابقة ومنها أصدار قرار إنشاء المجلس الاعلي للاستثمار تحت رئاسته هو شخصيا، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات سيتم تنفيذها بجدية وسرعة.

Advertisements

إصدار قرارات الإعفاءات الضريبية يساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر

وقال الفيومي، إن إصدار قرارات الإعفاءات الضريبية، ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء.

 إشادة بقرار منح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات

وأشاد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الخاصة بمنح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات؛ وهو ما يؤكد أن الرئيس يعلم جيدا ما يعانيه القطاع الخاص من أزمات، بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل كبير ومباشر علي الاقتصاد المصري وعمليات التنمية الشاملة التي تبنتها الحكومة وتعمل علي تنفيذها بكل جدية، كما أنه يؤكد على أن الدولة تقف إلى جوار القطاع الاستثماري للتغلب علي التحديات التي يواجهها.

دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع على العمل والإنتاج

وأشار الدكتور عطية الفيومي، إلى أن تلك القرارات من شأنها الإسهام في دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع علي العمل والإنتاج، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات ووجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز الهامة والمؤثرة، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وجاءت هذه القرارات:- 

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 %، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

txt

غرفة الجيزة: الإعفاءات الضريبية خطوة قوية لتحفيز الاستثمار وتعميق الإنتاج المحلي

txt

غرفة الطباعة والتغليف تشارك في معرضين خلال سبتمر المقبل

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إعفاءات ضريبية اتحاد العام للغرف التجارية الأعلى للاستثمار الاراضي الصناعية الاعفاءات الضريبيه الدكتور محمد عطية الفيومي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة الوطنية المجلس الأعلى للاستثمار النمو الاقتصادى رئيس غرفة القليوبية التجارية دعم الاقتصاد

مواد متعلقة

نيفين الكيلاني ونائب وزير الثقافة الإيطالي يفتتحان الجناح المصري ‏في بينالي فينيسيا

دولارات محمد رمضان تثير الغضب، والنشطاء: أنت مسكين وماضيك صعب

الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة.. خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص بعد رسالة الرئيس للوزراء

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ الإفتاء تجيب

"معلومات الوزراء" يستعرض أحدث نتائج إصدارات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية

التموين تحذر البقالين: عقوبات مشددة لبيع السلع التموينية في السوق السوداء

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالفرج القريب واستجابة الدعاء

طرح فيلم 19 ب بالسينمات العربية 31 مايو

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

أسوشيتد برس: الدبيبة أصدر الضوء الأخضر للمنقوش بلقاء وزير الخارجية الإسرائيلي

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الثلاثية في الزمالك بقيادة البناني

هل يرحل رمضان صبحي عن بيراميدز؟

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

حكاية أمريكي أزعجه جاره فدس له سمًا من تحت بابه (فيديو)

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

منها تجنب الشاي والقهوة.. 7 نصائح مهمة للتخلص من القلق والتوتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية