أخبار الحوادث.. وفاة عاطل بعد حفلة تعذيب في أسوان.. سيدة تقتل ابنة زوجها انتقاما من والدتها فى سوهاج. و.تطور جديد في حادث قتل عامل لزوجته وابنته في مذبحة الهرم
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
مصرع مسن بوابل من الرصاص في مشاجرة لخلافات على حراسة قطعة أرض بدار السلام
أقدم 5 أشخاص على قتل مسن فى مشاجرة على حراسة قطعة أرض بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمين مرتكبى الواقعة.
نص أمر إحالة المتهم بقتل فتاة الشرقية قبل عقد قرانها لـ محكمة الجنايات
كشف أمر الإحالة الخاص بالمتهم “عبدالله.م.ع” الذي قام بإنهاء حياة فتاة مقيمة مشتول السوق محافظة الشرقية تفاصيل الاتهامات الموجهة له في الجريمة.
إعدام عامل قتل سائق توك توك بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "ر.ع.ر" عامل، بالإعدام شنقا عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة،، لاتهامه بقتل المجني عليه "ا.م.ح"سائق توك توك.
وفاة عاطل بعد حفلة تعذيب بأسوان، المتهمان: أوهمنا بترخيص منجم ذهب
أقدم شخصان على تعذيب عاطل حتى الموت وحرقه وضربه انتقامًا منه، لقيامه بالاستيلاء منهما على مبلغ مالى، بزعم ترخيص منجم ذهب فى مرسى علم، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.
سيدة تقتل ابنة زوجها انتقاما من والدتها فى سوهاج
أقدمت سيدة على قتل ابنة زوجها انتقاما من والدة المجنى عليها بسبب خلافات أسرية بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.
3 أشخاص يعذبون عاملا حتى الموت في سوهاج بسبب خلافات الجيرة
لقي عامل مصرعه على أيدي 3 أشخاص في سوهاج بسبب خلافات الجيرة وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.
الأمن العام يشن حملة أمنية بدمياط وأسوان ويضبط 12 قضية مخدرات
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان –دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
تطور جديد في حادث قتل عامل لزوجته وابنته في مذبحة الهرم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس قاتل زوجته وابنته بالهرم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
النيابة تعاين موقع عقار الإسماعيلية المنهار (فيديو وصور)
قام عدد من أعضاء النيابة الإدارية في محافظة الإسماعيلية، بمعاينة موقع حادث عقار الإسماعيلية المنهار الواقع في المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية.
مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج
لقى طفلان مصرعهما أثناء الاستحمام غرقا في الترعة الفاروقية، لعدم إجادتهما السباحة هربا من الحر بناحية عرب الصبحة بمركز دار السلام بسوهاج، وتم نقلهما إلى مستشفى دار السلام المركزي.
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