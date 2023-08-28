الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

وفاة عاطل بعد حفلة تعذيب بأسوان، المتهمان: أوهمنا بترخيص منجم ذهب

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

أقدم شخصان على تعذيب عاطل حتى الموت وحرقه وضربه انتقامًا منه، لقيامه بالاستيلاء منهما على مبلغ مالى، بزعم ترخيص منجم ذهب فى مرسى علم، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.
 

تلقى مركز شرطة إدفو  بمديرية أمن أسوان إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله(عاطل  - مقيم محافظة بنى سويف) متوفى إثر إصابته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم، رفقة شخصين مجهولين وتركه عقب وصولهما للمستشفى. 
 

Advertisements

و بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصان - مقيمان بمحافظة البحيرة)  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

سيدة تقتل ابنة زوجها انتقاما من والدتها فى سوهاج

حبس صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبى فى الوايلى

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بأن المتوفـى قام بإيهامهما بقدرته على ترخيص منجم ذهب لهما بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، وفى سبيل ذلك استولى منهما على مبلغ مالى.

 فقاما باستدراجه لمدينة مرسى علم واحتجازه لاسترداد المبلغ والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، ولدى قيامهما بنقله إلى المستشفى لإسعافه توفـى.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مركز شرطة إدفو مديرية أمن أسوان ترخيص منجم ذهب مرسى علم بالبحر الأحمر

مواد متعلقة

سيدة تقتل ابنة زوجها انتقاما من والدتها فى سوهاج

حبس صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبى فى الوايلى

ضبط 73 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

السيطرة على تسرب غاز في بولاق الدكرور

ضبط 1.2 طن دقيق و70 كيلو زيت طعام مدعم في الساحل والزيتون

تحرير 35715 مخالفة تجاوز السرعة المقررة أعلى الطرق

ضبط 3 أشخاص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالغربية

ضبط مخدرات وأسلحة نارية غير مرخصة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية

الأكثر قراءة

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

فيتو تكشف في عددها الجديد، ورطة وزارة النقل في أسعار اشتراكات المترو والقطارات

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

شعبة الأرز تكشف تأثير قرارات الهند على الأسعار في مصر، وهذا موقف البسمتي

تقارير سعودية تلمح لإمكانية سحب لقب البطولة العربية من النصر

ديبروين وصلاح في الصدارة، تاريخ جائزة أفضل لاعب في البريميرليج في العقد الأخير

وفاة عاطل بعد حفلة تعذيب بأسوان، المتهمان: أوهمنا بترخيص منجم ذهب

Advertisements

منوعات

المزيد

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

المزيد

انفوجراف

منها تجنب الشاي والقهوة.. 7 نصائح مهمة للتخلص من القلق والتوتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قتل حشرات المنزل وتحذيرات من هذه الوسائل في التخلص منها

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

المزيد
الجريدة الرسمية