وفاة عاطل بعد حفلة تعذيب بأسوان، المتهمان: أوهمنا بترخيص منجم ذهب

أقدم شخصان على تعذيب عاطل حتى الموت وحرقه وضربه انتقامًا منه، لقيامه بالاستيلاء منهما على مبلغ مالى، بزعم ترخيص منجم ذهب فى مرسى علم، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.



تلقى مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله(عاطل - مقيم محافظة بنى سويف) متوفى إثر إصابته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم، رفقة شخصين مجهولين وتركه عقب وصولهما للمستشفى.



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و بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصان - مقيمان بمحافظة البحيرة) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بأن المتوفـى قام بإيهامهما بقدرته على ترخيص منجم ذهب لهما بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، وفى سبيل ذلك استولى منهما على مبلغ مالى.

فقاما باستدراجه لمدينة مرسى علم واحتجازه لاسترداد المبلغ والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، ولدى قيامهما بنقله إلى المستشفى لإسعافه توفـى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



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