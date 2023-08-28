النيابة تعاين موقع عقار الإسماعيلية المنهار (فيديو وصور)
قام عدد من أعضاء النيابة الإدارية في محافظة الإسماعيلية، بمعاينة موقع حادث عقار الإسماعيلية المنهار الواقع في المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية.
وكانت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، تمكنت من استخراج جثماني شخص ونجله من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار ليبلغ عدد ضحايا الحادث 3 وفيات من بينهم طفل بالإضافة إلى إصابة شخص ونجاة آخر.
أسماء المتوفين والمصابين
وقالت مصادر إن الحادث أسفر الحادث عن وفاة ايمن علي اسماعيل محمد، واصابة محمد سعيد عبدالمقصود المصاب.
وكانت محافظة الإسماعيلية شهدت في الساعات الأولى من صباح الاثنين، انهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة أول الإسماعيلية.
انباء عن مصرع مواطن
وقالت مصادر إن انهيار العقار أدى إلى مصرع مواطن فيما تقوم قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالبحث عن ناجين اخرين تحت انقاض العقار والذى يكون من عدة طوابق.
ومن جانبها تواصل قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون من الأجهزة التنفيذية في المحافظة بتكثيف جهودها للبحث عن الناجحين، كما فرضت قوات الأمن في الإسماعيلية كردونا أمنيا حول مكان الحادث وذلك حفاظا على حياة المواطنين.
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