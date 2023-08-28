الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

النيابة تعاين موقع عقار الإسماعيلية المنهار (فيديو وصور)

جانب من معاينة النيابة،
جانب من معاينة النيابة، فيتو

قام عدد من أعضاء النيابة الإدارية في محافظة الإسماعيلية، بمعاينة موقع حادث عقار الإسماعيلية المنهار الواقع في المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية.   

 

 

انهيار عقار في الإسماعيلية والبحث عن ناجين

رئيس تجارية الإسماعيلية يعتمد تشكيل لجنة سيدات الأعمال

وكانت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، تمكنت من استخراج جثماني شخص ونجله من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار ليبلغ عدد ضحايا الحادث 3 وفيات من بينهم طفل بالإضافة إلى إصابة شخص ونجاة آخر. 

جانب من معاينة النيابة، فيتو
جانب من معاينة النيابة، فيتو

أسماء المتوفين والمصابين 

وقالت مصادر إن الحادث أسفر الحادث عن وفاة ايمن علي اسماعيل محمد، واصابة محمد سعيد عبدالمقصود المصاب.  

Advertisements

وكانت محافظة الإسماعيلية شهدت في الساعات الأولى من صباح الاثنين، انهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة أول الإسماعيلية.  

انباء عن مصرع مواطن 

وقالت مصادر إن انهيار العقار أدى إلى مصرع مواطن فيما تقوم قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالبحث عن ناجين اخرين تحت انقاض العقار والذى يكون من عدة طوابق.  

جانب من معاينة النيابة، فيتو
جانب من معاينة النيابة، فيتو

ومن جانبها تواصل قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون من الأجهزة التنفيذية في المحافظة بتكثيف جهودها للبحث عن الناجحين، كما فرضت قوات الأمن في الإسماعيلية كردونا أمنيا حول مكان الحادث وذلك حفاظا على حياة المواطنين.  
 

جانب من معاينة النيابة، فيتو
جانب من معاينة النيابة، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية انهيار عقار بالإسماعيلية البحث عن ناجين أمن الإسماعيلية الحماية المدنية

مواد متعلقة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي لمتابعة سير العمل (صور)

انهيار عقار في الإسماعيلية والبحث عن ناجين

حبس المتهمين في واقعة السطو على محل ذهب بالإسماعيلية

سقوط شخصين في بيارة مزرعة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

استخراج جثة شخص ونجله من عقار الإسماعيلية النهار (فيديو وصور)

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

عامر حسين يضع تصورا عن نظام الدوري، ومفاجأة في تطبيقه

أوسوريو يدرس الاستغناء عن هذا اللاعب

Advertisements

منوعات

المزيد

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

حكاية أمريكي أزعجه جاره فدس له سمًا من تحت بابه (فيديو)

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

المزيد
الجريدة الرسمية