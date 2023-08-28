الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

انهيار عقار في الإسماعيلية والبحث عن ناجين

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، انهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة أول الإسماعيلية.  

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أنباء عن مصرع مواطن 

وقالت مصادر إن انهيار العقار أدى إلى مصرع مواطن فيما تقوم قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالبحث عن ناجين آخرين تحت أنقاض العقار والذى يكون من عدة طوابق.  

 

البحث عن ناجين

ومن جانبها تواصل قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بتكثيف جهودها للبحث عن الناجحين، كما فرضت قوات الأمن في الإسماعيلية كردونا أمنيا حول مكان الحادث وذلك حفاظا على حياة المواطنين.  
 

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وكانت قد أصيبت سيدة، في وقت سابق انهيار درج بإحدى العقارات الواقعة في بشارع هدى شعراوي بمنطقة حي السلام التابعة لدائرة ثان في محافظة الإسماعيلية.   

 

بلاغ بانهيار درج 

تلقت الشبكة الوطنية برئاسة اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية بلاغ عن وجود مصاب بسبب إنهيار سلم، بمنطقة حي السلام وهدى شعراوي عند مسجد الصفوة بوسط مدينة الإسماعيلية.  

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي 

وتبين إن المصابة تدعى هدى محمد منصور من سكان الدور الأول علوى بالعقار  حيث انهار الدرج خلال صعودها عليه، حيث تم نقلها بسيارة الاسعاف، كما قامت الإدارة الهندسية بالحى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السكان. 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين. 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث. 

تحذير هام 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنتهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة. 
 

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