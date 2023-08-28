سيدة تقتل ابنة زوجها انتقاما من والدتها فى سوهاج

أقدمت سيدة على قتل ابنة زوجها انتقاما من والدة المجنى عليها بسبب خلافات أسرية بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.



تلقى مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على طفلة جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على الطفلة جثة هامدة وبالمعاينة تم الاشتباه في أن الوفاة ليست طبيعية وأن هناك جريمة قتل وتوصلت التحريات، أن والد الطفلة تزوج من سيدة وأنجب منها 5 بنات الأخيرة فيهم هى تلك الطفلة المتوفاة ثم تزوج بالأخرى لتنجب له بنتين آخريين ثم دبت الخلافات بين الزوجتين لتسيطر الغيرة العمياء على قلب الزوجة الثانية وتقرر الانتقام من الزوجة الأولى وأقدمت المتهمة على ارتكاب الجريمة.

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سيدة تقتل ابنة زوجها انتقاما من والدتها

واعترفت الزوجة الثانية بارتكاب الواقعة والتى تعود إلى تملك الغيرة قلبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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