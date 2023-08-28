مصرع مسن بوابل من الرصاص في مشاجرة لخلافات على حراسة قطعة أرض بدار السلام

أقدم 5 أشخاص على قتل مسن فى مشاجرة على حراسة قطعة أرض بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمين مرتكبى الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود جثة فى أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

مشاجرة لخلافات على حراسة قطعة أرض بدار السلام

وبالمعاينة عثر على جثة مسن مقتول بطلق نارى وقامت سيارة اسعاف بنقل الجثة الى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

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وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض،ويقوم رجال البحث الجنائى بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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