الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع مسن بوابل من الرصاص في مشاجرة لخلافات على حراسة قطعة أرض بدار السلام

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

أقدم 5 أشخاص على قتل مسن فى مشاجرة على حراسة قطعة أرض بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمين مرتكبى الواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود جثة فى أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

 

مشاجرة لخلافات على حراسة قطعة أرض بدار السلام 

وبالمعاينة عثر على جثة مسن مقتول بطلق نارى وقامت سيارة اسعاف بنقل الجثة الى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

Advertisements

دورة تدريبية في فحص جوازات السفر وكشف التزوير لطالبات كلية الشرطة (صور)

ضبط تشكيل عصابي ينتحل صفة مباحث التموين لسرقة حمولات سيارات المواد الغذائية

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض،ويقوم رجال البحث الجنائى  بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قسم شرطة دار السلام العثور على جثة فى دار السلام مشاجرة دار السلام مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

دورة تدريبية في فحص جوازات السفر وكشف التزوير لطالبات كلية الشرطة (صور)

ضبط تشكيل عصابي ينتحل صفة مباحث التموين لسرقة حمولات سيارات المواد الغذائية

وفاة عاطل بعد حفلة تعذيب بأسوان، المتهمان: أوهمنا بترخيص منجم ذهب

سيدة تقتل ابنة زوجها انتقاما من والدتها فى سوهاج

حبس صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبى فى الوايلى

ضبط 73 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

السيطرة على تسرب غاز في بولاق الدكرور

ضبط 1.2 طن دقيق و70 كيلو زيت طعام مدعم في الساحل والزيتون

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

"التموين": نسعى لاستيراد اللحوم من الهند، وهذه أسعارها بالمجمعات بعد الزيادة

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

جامعة بورسعيد التكنولوجية تعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

ارتفاع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

حكم قتل حشرات المنزل وتحذيرات من هذه الوسائل في التخلص منها

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية