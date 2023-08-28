الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

3 أشخاص يعذبون عاملا حتى الموت في سوهاج بسبب خلافات الجيرة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

لقي عامل مصرعه على أيدي 3 أشخاص في سوهاج بسبب خلافات الجيرة وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين. 

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تلقي مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج إخطارا  من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح قطعى وكسر بالجمجمة "توفـى عقب وصوله ". 

 

وبسؤال والدته (ربة منزل  - مقيمة بذات الناحية) إتهمت كلٍ من (3 أشخاص  - مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها بعصى شوم وسلاح أبيض وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات حول الجيرة. 
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (سلاح أبيض - 2 عصا شوم)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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قطاع الأمن العام مديرية أمن سوهاج مركز شرطة جهينة جريمة سوهاج

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