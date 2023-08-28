3 أشخاص يعذبون عاملا حتى الموت في سوهاج بسبب خلافات الجيرة

لقي عامل مصرعه على أيدي 3 أشخاص في سوهاج بسبب خلافات الجيرة وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

تلقي مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح قطعى وكسر بالجمجمة "توفـى عقب وصوله ".

وبسؤال والدته (ربة منزل - مقيمة بذات الناحية) إتهمت كلٍ من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها بعصى شوم وسلاح أبيض وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات حول الجيرة.



Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (سلاح أبيض - 2 عصا شوم)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ