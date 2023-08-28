إعدام عامل قتل سائق توك توك بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "ر.ع.ر" عامل، بالإعدام شنقا عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة،، لاتهامه بقتل المجني عليه "ا.م.ح"سائق توك توك.

صدر الحكم بعضوية كل من، المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب



وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6382 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه لسرقته بمنطقة مقابر أم كبيبة دائرة القسم.





كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، قيام المتهم "ر.ع.ر" عامل، بأن طلب من المجني عليه " أ.م.ح" سائق توك توك، لتوصيل المجني عليه إلى أحد أماكن الدائرة، وحال سيره بالطريق بمنطقة مقابر أم كبيبة، قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض قرن غزال، كانت بحوزته، إلا أن المجني عليه قاومه وحاول الفرار فطعنه بالصدر كي يتمكن من إتمام فعلته، وسرقة المجني عليه، واستغاث المجني عليه بأحد الخفر بمنطقة المقابر وتمكن من ضبط وتسليمه إلى الشرطة، وتحرر محضر، وقرر المتهم بالتحقيقات باستدراج المجني عليه إلي منطقة مقابر أم كبيبة، كمكان خال من المارة لسرقة متعلقاته، وتبين من الدليل الفني، أن تقرير الصفة التشريحية لفحص وتشريح المجني عليه، أن إصابته حيوية حديثة وهي جرحان كل منهما طعني نافذ ينشأ عن أداة ذات نصل حاد مثل المطوة وتعزي الوفاة لذلك الجرحان بما أحدثاه من قطع في القلب والكبد، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم.

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