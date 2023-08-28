الأمن العام يشن حملة أمنية بدمياط وأسوان ويضبط 12 قضية مخدرات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان –دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة

وأسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان عن ضبط (8) قضايا مخدرات وسلاح.. بإجمالى ( 7,750 كيلو جرام من مخدر الحشيش –4 كيلو جرامات من مخدر البانجو-كمية من مخدر الهيروين –فرد محلى) بحوزة 9 متهمين " لـ 7منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (626) حكما قضائيا متنوعا.

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مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار".. بإجمالى (8 كيلو جرامات من مخدر الحشيش - 10 كيلو جرامات من مخدر البانجو - 4,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لعدد (4 معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

