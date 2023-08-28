مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج
لقى طفلان مصرعهما أثناء الاستحمام غرقا في الترعة الفاروقية، لعدم إجادتهما السباحة هربا من الحر بناحية عرب الصبحة بمركز دار السلام بسوهاج، وتم نقلهما إلى مستشفى دار السلام المركزي.
كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة دارالسلام يفيد بغرق طفلين فى الترعة الفاروقية أثناء الاستحمام، لعدم إجادتهما السباحة وهما كل من طارق أحمد هلال 11 عاما ويوسف محمد 9 سنوات وهما أبناء عم، وتم انتشال الجثث بمعرفة الأهالي ونقلهما إلى مشرحة مستشفى دارالسلام.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثتين
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