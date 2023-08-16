أسعار الأعلاف اليوم، ارتفاع جديد في سعر الذرة والصويا في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث ارتفعت أسعار الذرة المستوردة بنحو 300 جنيه، أسعار أعلاف الصويا بنحو 500 جنيه، وزيت الصويا بنحو 1000 جنيه، والدقيق بنحو 200 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13500 جنيه، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12 ألف جنيه، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14200 جنيه، بارتفاع 300 جنيه.

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

واستقرت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 28 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 27 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 21450 جنيهًا، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 20800 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 20700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20500 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأربعاء، سعر قدره 47 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 8 آلاف جنيه، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأربعاء، سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12 ألف جنيه، قمح روسي 11.5% بسعر 12250 جنيهًا، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 12350 جنيها، قمح روسي 12.5% بسعر 12400 جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأربعاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأربعاء، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15100 جنيه، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 15350 جنيهًا، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء

وارتفعت أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر سعر 48500 جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، زيت صويا منزوع بسعر 45 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، زيت الصويا مستورد خام نحو 44 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، سجل جلوتوفيد محلي بسعر 9500 جنيه، زيت ذرة مكرر بسعر 55 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.