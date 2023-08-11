شعبة المطاحن توضح أسباب استقرار أسعار طن الردة

تعد الردة أحد أنواع الأعلاف التي يستخدمها للماشية ؛ هذا في الوقت الذي تشهد اسعار الردة استقرارا ملحوظا

أكد حسين بودى رئيس شعبة المطاحن - عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الردة "النخالة" في السوق الحر.

وكشف بودي أن سعر الطن يسجل حاليا 8500 جنيه للطن من مطاحن الدقيق الفاخر استخراج 72٪

وأشار إلي أن إستقرار الأسعار يرجع إلي حالة الاستقرار التي يشهدها الطلب حاليا بالسوق حيث انتهي موسم عيد الأضحى والذي كان يشهد طلبا مرتفعا علي الردة لاستخدامها كعلف للماشية

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حجم الإنتاج المحلي من الردة

وأضاف بودي، أن حجم الإنتاج المحلي من الردة يصل إلى 2,5 مليون طن سنويا، فضلا عن استيراد ما يقرب من 400 ألف طن أخرى.

يذكر أن النخالة أو الردة هي الطبقة الخارجية الصلبة من الحبوب، وتتكون من الآلورون مشتركًا مع الغلاف الثمري، وجنبا إلى جنب مع الجرثومية، هي جزء لا يتجزأ من الحبوب الكاملة، وكثيرًا ما تنتج كمنتج ثانوي للمطاحن من خلال إنتاج الحبوب المكررة.

تأثر أسعار القمح في مصر بانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، أنه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب إلا أن الدولة المصرية نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج.

سعر أردب طن القمح المحلى يصل إلى 1500 جنيه

وصرح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بالعديد من الخطوات الاستباقية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى إلى 1500 جنيه، الأمر الذى ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون حتى الآن.

تنوع مصادر استيراد القمح

وأشار إلى أن وزارة التموين نجحت في تنوع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة منها دول " فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا " وغيرها من الدول الأخرى، مما أدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لأكثر من 5.5 شهر.

تفادي أزمات نقص السلع الغذائية

وأوضح عبد الغفار السلامونى أن الدولة سبق ونجحت أيضا في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي منها التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق وكذلك المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014

وقال إن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، بالإضافة إلى العمل بالبورصة المصرية السلعية حيث يتم توفير الاقماح للمطاحن المرخصة 72‎%.

البورصة السلعية لاقت نجاحا كبيرا

وأشار إلى أن البورصة السلعية لاقت نجاحا كبيرا بتشغيل المطاحن فضلًا على عمل توزان مع الشركات الكبرى المستوردة للأقماح في ظل الظروف العالمية الأخيرة كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والإفرنجية المرخصة بالقاهرة الكبري بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.