الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأعلاف اليوم، ارتفاع الذرة الأوكراني 200 جنيه وتراجع الدقيق 500 جنيه

أسعار الأعلاف اليوم،
أسعار الأعلاف اليوم، فيتو

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث تباينت أسعار الذرة المستوردة باستقرار الأرجنتيني والبرازيلي مقابل ارتفاع الأوكراني.

وانخفضت أسعار القمح الأوكراني نحو 200 جنيه، كما تراجعت أسعار الدقيق نحو 500 جنيه، وانخفض الجلوتين بنحو 1500 جنيه، وجلوتوفيد محلي بنحو 350 جنيهًا عن سعره السابق.

 

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

 تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 11700 جنيه، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13900 جنيه.

 

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

واستقرت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 27500 جنيه، صويا 44% بسعر 26500 جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 26500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

 أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 21450 جنيهًا، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 20800 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 20700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20500 جنيه.

 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

 

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الثلاثاء، سعر قدره 47 ألف جنيه، بانخفاض 1500 جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 8 آلاف جنيه، فيما سجل سعر  كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

 

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

 

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء، سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12 ألف جنيه، بانخفاض 200 جنيه، قمح روسي 11.5% بسعر 12250 جنيهًا، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 12350 جنيها، قمح روسي 12.5% بسعر 12400 جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14900 جنيه، بانخفاض 650 جنيهًا عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 15150 جنيهًا، بانخفاض 650 جنيهًا عن سعره السابق.

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء

واستقرت  أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر سعر 47500 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 44 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 43 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الثلاثاء

 أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، سجل جلوتوفيد محلي بسعر 9500 جنيه، بانخفاض 350 جنيهًا عن سعره السابق، زيت ذرة مكرر بسعر 55 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه،  زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.

 

 

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وزير الزراعة: الإفراج عن أعلاف ذرة وصويا بـ 92 مليون دولار

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صناعة الحبوب: توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا لوزارة التموين

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