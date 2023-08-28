محافظ الغربية يشهد فعاليات التمكين الاقتصادي لتسليم مشروعات صغيرة وأكشاك للمستحقين

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات التمكين الاقتصادي لمؤسسة حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني، لتوزيع قروض لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة وأكشاك للحالات الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة،

جاء ذلك بحضور العقيد محمد عادل مطر رئيس قطاع المساعدات بمؤسسة حياة كريمة، العقيد مينا سامي رئيس قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة، العقيد محمد جمال مدير إقليم الدلتا بمؤسسة حياة كريمة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مكتب حياة كريمة بالغربية.

Advertisements



وخلال الفاعلية سلم المحافظ 71 قرض حسن لصالح المشروعات متناهية الصغر قيمة القرض الواحد ثلاثون ألف جنيه، كما تم تسليم 22 مشروع كشك تكلفة الواحد أربعون ألف جنيه.



وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري مستمرة في تنفيذ فاعليات وأنشطتها داخل قرى المرحلة الأولى والثانية من أجل توفير الخدمات والبرامج التوعوية والتنموية ضمن خطة المبادرة لتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا.



وأشاد المحافظ بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، في تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جهود الدولة من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالينا بقرى الريف.



وعلى هامش الاحتفال، استمع المحافظ لشكاوى وطلبات المواطنين، موجها بحلها على الفور.



تأتي فاعليات اليوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم وكذلك الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.