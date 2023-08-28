الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يشهد فعاليات التمكين الاقتصادي لتسليم مشروعات صغيرة وأكشاك للمستحقين

محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد فعاليات التمكين الاقتصادي،فيتو

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات التمكين الاقتصادي لمؤسسة حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني، لتوزيع قروض لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة وأكشاك للحالات الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، 

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

ماكينة فرم قش الذرة تلتهم يد عامل في الغربية

جاء ذلك بحضور العقيد محمد عادل مطر رئيس قطاع المساعدات بمؤسسة حياة كريمة، العقيد مينا سامي رئيس قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة، العقيد محمد جمال مدير إقليم الدلتا بمؤسسة حياة كريمة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مكتب حياة كريمة بالغربية.

Advertisements


وخلال الفاعلية سلم المحافظ 71 قرض حسن لصالح المشروعات متناهية الصغر قيمة القرض الواحد ثلاثون ألف جنيه، كما تم تسليم 22 مشروع كشك تكلفة الواحد أربعون ألف جنيه.


وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري مستمرة في تنفيذ فاعليات وأنشطتها داخل قرى المرحلة الأولى والثانية من أجل توفير الخدمات والبرامج التوعوية والتنموية ضمن خطة المبادرة لتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا.


وأشاد المحافظ بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، في تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جهود الدولة من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالينا بقرى الريف.
 

وعلى هامش الاحتفال، استمع المحافظ لشكاوى وطلبات المواطنين، موجها بحلها على الفور.


تأتي فاعليات اليوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم وكذلك الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغربية طنطا أخبار محافظة الغربية

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم، قصة جريمة أسرية فى طنطا.. النص الكامل لاعترافات المتهمة بقتل والدتها فى البدرشين.. إحالة أوراق عاطلين للمفتي بتهمة قتل سيدة وسرقتها

قصة جريمة طنطا، رجل ينهي حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه.. الابن الناجي الوحيد.. واعترافات صادمة للمتهم

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

وكيل تعليم الغربية يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة بإدارة كفر الزيات

الأكثر قراءة

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

فيتو تكشف في عددها الجديد، ورطة وزارة النقل في أسعار اشتراكات المترو والقطارات

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

شعبة الأرز تكشف تأثير قرارات الهند على الأسعار في مصر، وهذا موقف البسمتي

تقارير سعودية تلمح لإمكانية سحب لقب البطولة العربية من النصر

ديبروين وصلاح في الصدارة، تاريخ جائزة أفضل لاعب في البريميرليج في العقد الأخير

متوسط أسعار السيارات الاقتصادية في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

المزيد

انفوجراف

منها تجنب الشاي والقهوة.. 7 نصائح مهمة للتخلص من القلق والتوتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قتل حشرات المنزل وتحذيرات من هذه الوسائل في التخلص منها

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

المزيد
الجريدة الرسمية