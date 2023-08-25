الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

مصرع عروسين بسبب
مصرع عروسين بسبب السخان الكهربائي، فيتو

لقي عروسان بقرية الناوية بمركز سمنود مصرعهما صعقًا بالكهرباء، بسبب ماس في السخان الكهربائي، عقب زفافهما ب٢٤ ساعة، وأثار الحادث المؤلم حالة من الحزن فى مركز سمنود.

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تلقى مديرية أمن الغربية إخطارًا من مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ من أهالي قرية الناوية التابعة للمركز بوفاة عروسين فى بداية شهر العسل، صعقًا بالكهرباء أثناء ماس كهربائي فى السخان الكهربي.

انتقل ضباط مباحث مركز سمنود إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة عروسين لم يمر على زفافهما أكثر من ٢٤ ساعة، وأنه تم اكتشاف الحادث عندما حاولت أسرتا الزوجين التواصل معهما عن طريق التليفون، وعندما لم يردا تجمعوا وقاموا بكسر باب الشقة، فوجودهما جثتين هامدتين.

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تم نقل الجثتين إلى مستشفى سمنود العام وإيداعهما فى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

 

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