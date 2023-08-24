ماكينة فرم قش الذرة تلتهم يد عامل في الغربية
شهدت الدلجمون إحدى قرى محافظة الغربية، حادثًا مأساويًا اليوم عندما التهمت ماكينة زراعية يد عامل أثناء قيامه بتشغيلها وفرم قش الذرة بها.
تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول مزارع 47 عامًا مصاب بتهتك بيده اليمني، وأنه تم بتره لإنقاذ حياته.
وتوصلت التحريات التي أشرف عليها مدير المباحث الجنائية إلى أن المصاب من قرية «الدلجمون» بمركز كفر الزيات وأنه أثناء قيامه بفرم محصول الذرة فى الماكينة الزراعية جذبته والتهمت يده اليمني ولا توجد شبهة جنائية في إصابته.
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.