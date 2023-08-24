الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

ماكينة فرم قش الذرة تلتهم يد عامل في الغربية

ماكينة «فرم الذرة»
ماكينة «فرم الذرة» تلتهم يد عامل في الغربية

شهدت الدلجمون إحدى قرى محافظة الغربية، حادثًا مأساويًا اليوم عندما التهمت ماكينة زراعية يد عامل أثناء قيامه بتشغيلها وفرم قش الذرة بها.

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تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول مزارع 47 عامًا مصاب بتهتك بيده اليمني، وأنه تم بتره لإنقاذ حياته.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها مدير المباحث الجنائية إلى أن المصاب من قرية «الدلجمون» بمركز كفر الزيات وأنه أثناء قيامه بفرم محصول الذرة فى الماكينة الزراعية جذبته والتهمت يده اليمني ولا توجد شبهة جنائية في إصابته.

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تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 

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