استدعاء كريم بنزيما لجلسة تحقيق في فرنسا لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية أن لجنة التحقيقات والإخفاقات داخل الاتحادات الرياضية الفرنسية، أعلنت استدعاء الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق والحالي لنادي اتحاد جدة، بسبب تصريحاته ضد ديديه ديشامب المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي.

تصريحات بنزيما ضد ديشامب

وأدلى بنزيما تصريح عام 2016 وقال فيه إن ديشامب المدير الفني للديوك استسلم لضغوط الجزء العنصري في فرنسا، مما أدى إلى قيام لجنة التحقيقات باستدعائه.

ووفقا لما أشارت إليه شبكة «RMC» الفرنسية، أن هناك أثنين من لاعبي المنتخب الفرنسي سيقومون بإدلاء أقوالهم بشأن هذا الأمر وهما باتريك فييرا ولوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان والذي كان متواجدا في قلب المشهد، بالإضافة إلى تواجد يانيك نوح.

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وأضافت الشبكة أن أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية ستكون آخر من سيتم استجوابه من قبل اللجنة وربما سيكون في شهر نوفمبر القادم.

وأكملت الشبكة الفرنسية أنه بنزيما غير ملزم بالحضور في الوقت الحالي بسبب تواجده خارج فرنسا.

وأتمت «RMC» أنه سيكون هناك إلزام على الأشخاص التي تم استدعائها أن يقوموا بالرد بشكل إيجابي على لجنة التحقيق، ما لم يكن أحد منهم متواجد خارج البلاد، وفي حال تواجد أحد منهم خارج فرنسا، سيكون غير ملزم حضوره إلى لجنة التحقيقات.

استقر البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة على التشكيل الأساسي الذي سيواجه الوحدة الليلة ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يقود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله، هجوم الاتحاد أمام الوحدة، مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الوحدة

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، كانتي، كورنادو، رومارينهو

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما

و يلتقي اتحاد جدة مع الوحدة، اليوم الإثنين، على ملعب الملك عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وويدخل فريق الاتحاد لقاء الليلة بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية في بداية الدوري السعودي، أمام الرائد والطائي والرياض، ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة

وتنطلق مباراة فريق اتحاد جدة مع الوحدة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد الوحدة

من المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد والوحدة على قناة SSC Hd، وتذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية.