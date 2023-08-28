الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

استدعاء كريم بنزيما لجلسة تحقيق في فرنسا لهذا السبب

بنزيما، فيتو
بنزيما، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن لجنة التحقيقات والإخفاقات داخل الاتحادات الرياضية الفرنسية، أعلنت استدعاء الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق والحالي لنادي اتحاد جدة، بسبب تصريحاته ضد ديديه ديشامب المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي. 

تصريحات بنزيما ضد ديشامب

وأدلى بنزيما تصريح عام 2016 وقال فيه إن ديشامب المدير الفني للديوك استسلم لضغوط الجزء العنصري في فرنسا، مما أدى إلى قيام لجنة التحقيقات باستدعائه.

ووفقا لما أشارت إليه شبكة «RMC» الفرنسية، أن هناك أثنين من لاعبي المنتخب الفرنسي سيقومون بإدلاء أقوالهم بشأن هذا الأمر وهما باتريك فييرا ولوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان والذي كان متواجدا في قلب المشهد، بالإضافة إلى تواجد يانيك نوح.

Advertisements

وأضافت الشبكة أن أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية ستكون آخر من سيتم استجوابه من قبل اللجنة وربما سيكون في شهر نوفمبر القادم.

وأكملت الشبكة الفرنسية أنه بنزيما غير ملزم بالحضور في الوقت الحالي بسبب تواجده خارج فرنسا.

وأتمت «RMC» أنه سيكون هناك إلزام على الأشخاص التي تم استدعائها أن يقوموا بالرد بشكل إيجابي على لجنة التحقيق، ما لم يكن أحد منهم متواجد خارج البلاد، وفي حال تواجد أحد منهم خارج فرنسا، سيكون غير ملزم حضوره إلى لجنة التحقيقات.

استقر البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة على التشكيل الأساسي الذي سيواجه الوحدة الليلة ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يقود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله، هجوم الاتحاد أمام الوحدة، مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الوحدة

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، كانتي، كورنادو، رومارينهو

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما

و يلتقي اتحاد جدة مع الوحدة، اليوم الإثنين، على ملعب الملك عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وويدخل فريق الاتحاد  لقاء الليلة بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية في بداية الدوري السعودي، أمام الرائد والطائي والرياض، ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة

وتنطلق مباراة فريق اتحاد جدة مع الوحدة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد الوحدة 

من المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد والوحدة على قناة SSC Hd، وتذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية.

بنزيما وحمد الله يقودان تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الوحدة بالدوري السعودي

بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الرياض في الدوري السعودي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كريم بنزيما اتحاد جدة ديشامب الفرنسي كريم بنزيما ديديه ديشامب المنتخب الفرنسي

مواد متعلقة

بنزيما وحمد الله يقودان تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الوحدة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، بنزيما يسعى لمواصلة التألق مع اتحاد جدة أمام الرياض، وفيرمينو يقود الأهلى ضد الأخدود وميتروفيتش وبونو يقودان الهلال أمام الرائد

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

استخراج جثة شخص ونجله من عقار الإسماعيلية النهار (فيديو وصور)

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

عامر حسين يضع تصورا عن نظام الدوري، ومفاجأة في تطبيقه

أوسوريو يدرس الاستغناء عن هذا اللاعب

Advertisements

منوعات

المزيد

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

حكاية أمريكي أزعجه جاره فدس له سمًا من تحت بابه (فيديو)

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

المزيد
الجريدة الرسمية