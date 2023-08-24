الدوري السعودي، بنزيما يسعى لمواصلة التألق مع اتحاد جدة أمام الرياض، وفيرمينو يقود الأهلى ضد الأخدود وميتروفيتش وبونو يقودان الهلال أمام الرائد

الدوري السعودي، تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين بخمس مباريات قوية في صراع نجوم أوروبا.



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي والوحدة – 6 مساء - SSC HD بتعليق سعد يحيى وعبد العزيز الزيد.

الرياض والإتحاد – 9 مساء - SSC HD بتعليق عبد الله الحربي وأحمد النفيسة.

الرائد والهلال – 9 مساء - SSC HD تعليق بلال علام وخالد المديفر.

الاتفاق والخليج – 9 مساء - SSC HD التعليق مشاري القرني وفهد الدريبي.

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الأهلي والأخدود – 9 مساء - SSC HD التعليق المعلقين عبد الله الغامدي وفهد العريشي.

بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرياض

يحل فريق اتحاد جدة بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الرياض الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" مباراة الاتحاد والرياض والتي تُقام لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة حيث حقق كل منهما أيضا الفوز فى أول جولتين من البطولة مواجهات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.



ونجحت كتيبة المدرب نونو سانتو في الفوز على الرائد بثلاثية نظيفة ثم التفوق على الطائي بهدفين دون رد في جدة لتتصدر ترتيب الدوري المحلي.

الرياض الوافد حديثا لدوري المحترفين يبدو فريقًا قويًا حيث حقق الفوز في الجولة الأولى على الوحدة بهدف دون رد ثم التعادل مع ضمك بهدفين لكل فريق.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع

ويأتي تشكيل الاتحاد ضد الرياض كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مد الله العليان - أحمد شراحيلي - مهند الشنقيطي - زكريا هوساوي

الوسط: إيجور كورنادو - نجولو كانتي - فابينيو - رومارينيو

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما.



وكشفت تقارير صحفية سعودية عن علاقة كريم بنزيما والمدرب البرتغالي نونو سانتو حيث أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلا عن مصادر مُطلعة أن العلاقة تبدو متوترة بين النجم الفرنسي ومدرب الفريق الكُروي الأول.

وأضافت أن المدرب سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب ولم يطلبه للتعاقد معه في الوقت الذي كشف فيه نجم ريال مدريد السابق للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب.

وتابعت الصحيفة وطالب بنزيما منحه شارة القيادة لخبرته الكبيرة في الملاعب وكونه نجم الفريق حسبما فهم اللاعب ذلك لكن المدرب سانتو وفقًا للمصادر رفض هذا الطلب بحجة اختياره البرازيلي رومارينهو ثم أحمد شراحيلي وكان طلب بنزيما شارة القيادة أمام اللاعبين.

وأتمت: "اجتمع بنزيما نجم ريال مدريد السابق والمتوَّج بجائزة أفضل مهاجم بالعالم 2022 مع سعد اللذيذ المفاوض السعودي في صفقة قدومه وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو".

وظهر بنزيما بصورة مميزة في البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية العربية حيث سجل 3 أهداف، وساهم بهدف لكنه في الدوري السعودي للمحترفين لم يظهر حتى الآن وغاب عن التسجيل في مواجهتي الرائد والطائي التي كسبها الاتحاد.

محمد شريف

فيرمينو يقود الأهلى ضد الأخدود

ويستضيف فريق الأهلي السعودي بقيادة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو نظيره نادي الأخدود مساء اليوم الخميس في مباراة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2024.

ويستقبل استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة مواجهة الأهلي ضد الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب الأهلى والأخدود

ويحتل النادي الأهلي السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط متساويًا مع الاتحاد صاحب الصدارة والاتفاق الواقع في المركز الثالث.

بينما يتواجد نادي الأخدود في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، حققها من تعادل مع الشباب في الجولة الأولى، فيما خسر من الفتح في الثانية.

تشكيل أهلي جدة المتوقع

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي السعودي ضد الأخدود كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: إيزجيان أليوسكي - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - بسام الحريجي

الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني- ألان سان ماكسيمين - رياض بودبوز - رياض محرز

الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

فيرمينو

الظهور الأول لمحمد شريف مع الخليج

وينتظر الدولي المصري محمد شريف مهاجم الخليج ظهوره الأول في الدوري السعودي حيث سيتواجد في التشكيل الأساسي لفريقه أمام الاتفاق خلال مواجهة الفريقين اليوم الخميس

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد، مباراة الخليج ضد الاتفاق اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

ويتذيل الخليج ترتيب الدوري السعودي بلا نقاط من مباراتين حيث خسر في الجولة الأولى من الفيحاء وأهلي جدة.

ويسعى الخليج لتحقيق فوزه الأول فى الدوري هذا الموسم بعدما خسر أول جولتين أمام الفيحاء والأهلي على الترتيب بنفس النتيجة 3-1.



فيما يتواجد الاتفاق بقيادة مدربه ستيفن جيرارد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بالعلامة الكاملة حيث حقق الفوز فى أول جولتين من البطولة على النصر والحزم على التوالي قبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.



واعتمدت خطة بيدرو إيمانويل مدرب الخليج في التدريبات الأخيرة على شريف كمهاجم أساسي استعدادا للدفع به منذ بداية اللقاء أمام الاتفاق وعمل المدرب البرتغالي على تجهيز محمد شريف خلال الأيام الماضية حتى يكون لائقا لمواجهة الاتفاق.

وأشارت تقارير سعودية إلى أنه من المتوقع حضور الجماهير المصرية في مدرجات الخليج لدعم محمد شريف في ظهوره الأول.

تشكيل الخليج المتوقع

ويأتي تشكيل الخليج المتوقع أمام الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: بيدرو ريبوتشو - ليساندرو لوبيز - عبد الله الشنقيطي - عمر العودة

الوسط: جونج وو يونج - خالد السميري - هشام آل دبيس - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيش

الهجوم: محمد شريف.

ميتروفيتش وبونو يقودان تشكيل الهلال المتوقع أمام الرائد

الدوري السعودي، استقر البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي على التشكيل الأساسي لفريقه بمواجهة الرائد مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة ضمن الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

ويقود المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش التشكيل المتوقع للهلال مع تواجد الحارس المغربي ياسين بونو في التشكيل.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الرائد

ومن المتوقع أن يدخل الهلال السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: برونو نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيال

خط الهجوم: ميتروفيتش

ويغيب عن التشكيل النجم البرازيلي نيمار لعدم اكتمال جاهزيته بسبب عدم تعافيه من الإصابة بجانب المدافع السنغالي كوليبالي للإصابة كما سيغيب أحدث الوافدين حسان تمبكتي للإصابة أيضًا.

موعد مباراة الرائد ضد الهلال

ويسعى الهلال إلى مصالحة جماهيره بثلاث نقاط جديدة عندما يواجه الرائد مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وذلك في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2024.

ويحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مواجهة الرائد ضد الهلال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الرائد ضد الهلال

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل حيث اكتفى الزعيم بتعادل مخيب للآمال أمام الفيحاء في الجولة الماضية بهدف لمثله.

ويتذيل الرائد ترتيب الدوري السعودي، حيث فشل في تحقيق ولو نقطة من أول مواجهتين وتلقى هزيمة ثقيلة من الاتحاد بثلاثية نظيفة ثم هزيمة أخرى من أبها بهدف دون رد.

حصاد الدوري السعودي

جاء حصاد الدوري السعودي فى أول جولتين هذا الموسم على النحو التالي:

18 مباراة

49 هدفا

متوسط 2.72 هدف في المباراة

الأهلى الأقوى هجوميا – 6 أهداف

فيرمينو ومالكوم في صدارة الهدافين – 3 أهداف

62 بطاقة صفراء

1 بطاقة حمراء

3 ركلات جزاء

177 ركلة ركنية

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