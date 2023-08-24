الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الرياض في الدوري السعودي

بنزيما، فيتو
بنزيما، فيتو

الدوري السعودي، أعلن نونو سانتوس المدير الفني لنادي اتحاد جدة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرياض على استاد الملك فيصل بن فهد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
في خط الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – زكريا هوساوي

في خط الوسط: رومارينيو - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو

في خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله – كريم بنزيما.

موعد مباراة الاتحاد والرياض اليوم في الدوري السعودي

وتنطلق أحداث مباراة الاتحاد والرياض في تمام الـ9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في المواجهتين السابقتين، حيث انتصر على الطائي بهدفين دون رد، وقبلها الرائد بثلاثية نظيفة.

بينما يتواجد الرياض في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى.

أكدت قناة بي إن سبورت القطرية موافقة النجم المصري محمد صلاح على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظر اللاعب المصري الاتفاق بين إدارة نادي ليفربول واتحاد جدة لحسم كافة الأمور الخاصة بانتقال اللاعب والمبلغ المالي الذي سيتقاضاه ليفربول نظير الاستغناء عن محمد صلاح.


وأضاف مراسل بي إن عن حصول اللاعب المصري على عقد مالي ضخم يفوق راتب كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي فيما سيحصل محمد صلاح على مزايا أخرى.

 
 

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