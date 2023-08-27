الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى وصلة دريم بالجيزة

انقلاب سيارة ميكروباص،فيتو
انقلاب سيارة ميكروباص،فيتو

أصيب 8  أشخاص في انقلاب سيارة  ميكروباص أعلى وصلة دريم  بالجيزة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، بعد نفق حازم حسن أعلى وصله دريم اتجاه دريم.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص إختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف إطار القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى  لتلقي العلاج اللازم.

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 وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقع وجارى العرض على النيابة العامة.

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غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة نفق حازم حسن مستشفي الشيخ زايد حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ميكروباص

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