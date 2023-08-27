قطع المياه عن مركز قوص، القبض على لص سرقة محبس المياه الرئيسى عن محافظة قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بسرقة محبس المياه الرئيسى عن محافظة قنا.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة محبس المياه الرئيسى بإحدى المدن بقنا، مما تسبب فى انقطاع المياه عن المدينة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أن "له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



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وقال بيان صادر عن الشركة، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا تعتذر عن قطع المياه عن مدينة قوص وبعض القرى نتيجة محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسى، مما يضطر الشركة لقطع المياه لتخفيف ضغط الصرف الصحى تجنبا لحدوث طفوحات بكافة أرجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع.



وأوضحت شركة المياه، أنه تم تم توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية، وجارى السيطرة على الموقف والإصلاح.

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