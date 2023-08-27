الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

غلق كلي لكوبري جهينة وإجراء تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل

كوبري جهينة،فيتو
كوبري جهينة،فيتو

قررت الإدارة  العامة للمرور الجيزة، غلق كلي لكوبري جهينة وإجراء تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل خط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة
 


 

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط " مدينة 6أكتوبر" أعلى كوبرى ميدان جهينة بالاتجاهين.. مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى جهينة بالموقع المشار إليه.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار (3 أيام)  يوم الأحد الموافق 27/8/2023 تكون الأعمال على مدار 24 ساعة فقط.

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ابتداء من يوم الإثنين الموافق 28/ 8/ 2023 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 30/ 8/ 2023 تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا. 

وقال مصدر أمنى  يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على:

الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوى: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالاتجاه القادم من بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه طريق الواحات تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولًا إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يمينًا إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26 يوليو إتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يمينًا إلى طريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه طريق الواحات عقب تجاوز منطقة الأعمال.

الإتجاه القادم من طريق الواحات: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالإتجاه الطريق القادم من الواحات وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يمينًا إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26 يوليو إتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يمينًا إلى طريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية تحويلات المرورية مشروع المونوريل مدينة 6 أكتوبر محور 26 يوليو مرور الجيزة

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