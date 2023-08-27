القبض على كهربائى تعدى على كلب فى الساحل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، القبض على فنى كهربائى تعدى على كلب فى الساحل وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

فيديو يوثق تعدى كهربائى على كلب فى الساحل

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على "كلب" بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فنى كهربائى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدعوى ترويض الكلب خشية إيذائه للمارة.

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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

