انفجار قوي يضرب قاعدة عسكرية تركية في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن انفجارا قويا ضرب قاعدة عسكرية تركية في ريف حلب شمال سوريا.



انفجار قوي يضرب قاعدة تركية في سوريا



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيانه إن القاعدة التركية التي وقع بها الانفجار توجد في قرية العيون شرق مدينة مارع، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



وخلال ال3 أشهر الماضية أجرت سوريا وتركيا وإيران وروسيا مفاوضات رباعية استضافتها موسكو من أجل التوصل لحل إنهاء الخلاف بين دمشق وأنقرة من أجل إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.



وفي هذا السياق قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في وقت سابق إنه لا يفكر في سحب القوات التركية من سوريا، زاعما أن التهديد الإرهابي لبلاده لا يزال قائما.

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انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية



وأضاف الرئيس التركي خلال لقاء مع شبكة سي إن إن، أن السبب الوحيد لوجود القوات التركية في سوريا هو محاربة الإرهاب، مضيفا: "لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود، وعبر هذه الحدود هناك تهديد إرهابي دائم لبلدنا".

ونوه أردوغان في حديثه إلى أن بلاده ستضمن عودة اللاجئين السوريين، موضحا أن أنقرة أعدت مشاريع لبناء مساكن في سوريا، من أجل عودة قرابة مليون لاجئ.

أشار الرئيس التركي في حديثه: "إذا كنا سنقوم بشيء من هذا القبيل، فسيتعين علينا اتخاذ تدابير معينة".

وأكد الرئيس التركي أن المنظمات غير الربحية التركية تقوم ببناء وحدات سكنية في الأجزاء الشمالية من سوريا ليتمكن اللاجئون هنا في تركيا من العودة إلى وطنهم.



مفاوضات تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا



واشترطت سوريا خلال المفاوضات الرابعية التي أجرتها في موسكو بمشاركة روسيا وتركيا وإيران على ضرورة انسحاب قوات أنقرة من أراضيها وذلك لإعادة العلاقات المنقطعة بين البلدين.

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